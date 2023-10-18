Страны G7 обсудят четыре варианта санкций против российских алмазов, - Reuters
Представители стран G7 в ближайшие дни обсудят четыре варианта запрета на поставку алмазов из РФ на свои рынки с 1 января
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Четыре предложения по санкциям – от саморегулирования до жестких мер – подготовили Бельгия, Индия, французская группа ювелирной промышленности и Всемирный алмазный совет. Их обсудят на встрече представителей G7.
"Запрет G7 нанесет серьезный удар по российскому экспорту алмазов, поскольку на страны G7 – США, Канаду, Японию, Германию, Великобританию, Италию и Францию приходится 70% мирового спроса на алмазы. Однако это также ударит и по предложению", - пишут журналисты. .
Главной задачей встречи станет согласование процедуры отслеживания источника алмазов, а также определение санкций за нарушение.
"Если мы хотим уложиться в срок до 1 января, то в ноябре нам необходимо прояснить ситуацию", – заявил источник.
Основные разногласия между предложениями касаются источников поступления бриллиантов, проверки их происхождения и т.д.
По словам источника, в G7 продолжаются интенсивные консультации относительно механизма отслеживания происхождения алмазов.
- 10 мая премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что его страна намерена сыграть ведущую роль в совместной попытке остановить финансовые потоки России от торговли алмазами.
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