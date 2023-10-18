Страны G7 обсудят четыре варианта санкций против российских алмазов, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Четыре предложения по санкциям – от саморегулирования до жестких мер – подготовили Бельгия, Индия, французская группа ювелирной промышленности и Всемирный алмазный совет. Их обсудят на встрече представителей G7.

"Запрет G7 нанесет серьезный удар по российскому экспорту алмазов, поскольку на страны G7 – США, Канаду, Японию, Германию, Великобританию, Италию и Францию приходится 70% мирового спроса на алмазы. Однако это также ударит и по предложению", - пишут журналисты. .

Главной задачей встречи станет согласование процедуры отслеживания источника алмазов, а также определение санкций за нарушение.

"Если мы хотим уложиться в срок до 1 января, то в ноябре нам необходимо прояснить ситуацию", – заявил источник.

Основные разногласия между предложениями касаются источников поступления бриллиантов, проверки их происхождения и т.д.

По словам источника, в G7 продолжаются интенсивные консультации относительно механизма отслеживания происхождения алмазов.