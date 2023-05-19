Страны G7 не будут вводить полный запрет на экспорт в РФ, а расширят список подсанкционных товаров, – Bloomberg
Страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в Россию, а расширят действующие ограничения на ключевые товары
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
В G7 обсуждали изменение режима санкций с запрещением любого экспорта, кроме лекарств, сельскохозяйственных товаров и продуктов питания. Согласно нынешним критериям, любой экспорт разрешен, если нет санкций.
Однако последний проект заявления, которое лидеры G7 собираются принять на начавшемся в пятницу саммите в Хиросиме, не содержит этого положения.
По словам источников, этот шаг был бы слишком сложным для некоторых членов, учитывая различные правовые и регуляторные системы, в том числе в Европейском Союзе. Такой почти полный запрет также потребовал бы согласия всех государств ЕС.
"G7 вместо этого расширит список запрещенных товаров, чтобы ограничить предметы, критические для войны России в Украине, включая используемые на поле боя, такие как экспорт промышленного оборудования и инструментов, согласно проекту заявления", - говорится в публикации.
"G7 также будет нацелена на ключевые сектора, такие как производство, строительство, транспорт и бизнес-услуги", – добавляет Bloomberg.
Также G7 сосредоточена на том, чтобы устранить лазейки в санкциях, благодаря чему Россия импортирует запрещенные товары через третьи страны.
- Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично посетить саммит , стартовавший 19 мая в Хиросиме.
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