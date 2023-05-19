Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В G7 обсуждали изменение режима санкций с запрещением любого экспорта, кроме лекарств, сельскохозяйственных товаров и продуктов питания. Согласно нынешним критериям, любой экспорт разрешен, если нет санкций.

Однако последний проект заявления, которое лидеры G7 собираются принять на начавшемся в пятницу саммите в Хиросиме, не содержит этого положения.

По словам источников, этот шаг был бы слишком сложным для некоторых членов, учитывая различные правовые и регуляторные системы, в том числе в Европейском Союзе. Такой почти полный запрет также потребовал бы согласия всех государств ЕС.

"G7 вместо этого расширит список запрещенных товаров, чтобы ограничить предметы, критические для войны России в Украине, включая используемые на поле боя, такие как экспорт промышленного оборудования и инструментов, согласно проекту заявления", - говорится в публикации.

"G7 также будет нацелена на ключевые сектора, такие как производство, строительство, транспорт и бизнес-услуги", – добавляет Bloomberg.

Также G7 сосредоточена на том, чтобы устранить лазейки в санкциях, благодаря чему Россия импортирует запрещенные товары через третьи страны.