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Страны G7 на саммите НАТО планируют начать с Украиной переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности, - Bloomberg

11 июля, 2023 вторник
17:37
Война с Россией G7

Группа ключевых союзников Украины близится к достижению соглашения о начале переговоров с Киевом по набору двусторонних обязательств в сфере безопасности

Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что это объявление станет частью декларации большинства лидеров G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Декларация, направленная на предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности, все еще находится на стадии обсуждения, и до ее объявления содержание и подписанты могут измениться.

США и другие страны-участницы будут работать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами в сфере безопасности путем предоставления современного военного оборудования в воздухе, на суше и море, предоставляя приоритет системам противовоздушной обороны, артиллерии, ракетам дальнего радиуса действия и бронетехнике, сказал  источник, который попросил не называть его личность, поскольку переговоры носят частный характер.

Оборонный пакет является частью более широких усилий по поддержке Украины, пока она не является членом НАТО. Пятнадцать лет назад Альянс согласился, что однажды Украина присоединится, но этого обещания оказалось недостаточно, чтобы предотвратить постоянное наращивание российской враждебности, которая привела к прошлогоднему вторжению. Члены Североатлантического союза борются над тем, как выйти за пределы этого заявления саммита 2008 года, не ухудшая ситуацию в Восточной Европе.

Союзники Киева также будут способствовать взаимодействию между возможностями Украины и ее союзников по НАТО. Они будут поддерживать развитие оборонной промышленности страны, обучать ее войска, обмениваться разведданными и укреплять киберзащиту.

Обязательства в целом отражают поддержку, которую сейчас получает Украина, и одновременно цель увеличить ее и поставить страну на более устойчивую основу для сдерживания будущих атак.

Лидеры G7 также пообещали немедленно проконсультироваться с Украиной по поводу шагов, которые следует предпринять в случае предстоящих атак России, сказал один из источников. Между тем, союзники будут продолжать оказывать Украине финансовую поддержку для удовлетворения ее насущных потребностей и вновь обяжутся поддерживать ее усилия по реконструкции и восстановлению.

Со своей стороны Украина обяжется продолжить ряд реформ, в том числе в правоохранительной, судебной системе, экономике, а также секторах безопасности и обороны.

"Гарантии безопасности также обсуждаются другими странами, не являющимися членами G7, - заявил президент Румынии Клаус Иоганнис журналистам в Вильнюсе во вторник. - Эти гарантии касаются текущей ситуации, в которой находится Украина, а также послевоенного восстановления и развития. Было бы хорошо, чтобы как можно больше стран приняли участие".

Параллельно, как часть своих будущих обязательств и вклада в эти усилия, Европейский Союз стремится увеличить долгосрочное финансирование Европейского фонда мира, механизма, который блок использует для поддержки поставок оружия и военного оборудования в Украину, сообщил другой человек, знакомый с переговорами, проходящими в Брюсселе.

ЕС также обсуждает пути усиления военной подготовки, поддержки процесса реформирования Украины, включая ее вооруженные силы, правоохранительные и оборонные секторы, а также дальнейшего расширения европейской оборонной промышленности, особенно с точки зрения ускорения производства боеприпасов и сотрудничества с украинской промышленностью.

Кроме того, ЕС будет стремиться поддерживать предоставление государствами-членами более совершенных систем вооружений, таких как ракеты и истребители, сказал один из источников. Более широкие обязательства блока перед Украиной будут включать в себя поддержку процесса вступления Украины в ЕС и связанных с этим реформ, добавил он.

  • Отметим, что гарантии безопасности для Украины до момента вступления в Альянс являются одним из ключевых пунктов саммита НАТО, который проходит 11-12 июля в Вильнюсе. Больше о ходе саммита в онлайн новости на Еспресо.
G7
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