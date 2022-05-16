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Страны G7 могут сформировать зеленые коридоры для экспорта украинского зерна, - замминистра агрополитики Высоцкий

16 мая, 2022 понедельник
10:46
Экономика

Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики отметил, что меры от стран G7 на путях экспорта зерновых освободили бы внутренние элеваторы, дали бы положительную ликвидность украинской экономике и внесли бы значительный вклад в продовольственную безопасность мира

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Альтернативными путями экспорта является железная дорога через европейские страны или через баржи и Дунайские порты. Пропускная способность этих направлений к началу войны была незначительной, вывозилось максимум 200-250 тонн в месяц. Нам нужно ее увеличить минимум в десять раз", - отметил замминистра.

Тарас Высоцкий подчеркнул, что фактическая помощь от стран "Большой семерки" заключается в формировании отдельных зеленых коридоров, через которые быстро и бесперебойно будут вывозиться зерновые.

Первый заместитель министра агрополитики объяснил: "Это в первую очередь поиск зерновозов, формирование маршрутов, где зерновозы могли бы идти приоритетно, а не на условиях общей очереди, это ускорение документального оформления соответствующих товаров, также работа таможенников и других компетентных органов на границе Украина - ЕС в режиме 24 на 7. Чтобы запустить все эти меры, которые есть в заявлении ЕС и стран G7, действительно можно в разы увеличить пропускную способность альтернативными маршрутами и выйти на 50-60% экспорта, который происходил через морские порты".

Высоцкий подчеркнул, что такое содействие стран G7 в экспорте украинских зерновых, принесут значительные результаты, которые помогли бы готовиться к хранению нового урожая и освободить внутренние элеваторы, дали бы экономическую положительную ликвидность украинским фермерам, аграриям и нашей экономике в целом. И, конечно, это был бы серьезный вклад в продовольственную безопасность мира потому, что существенные объемы экспорта возобновились бы на довоенный уровень.

  • министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир сказал , что РФ обстреливает зерновые склады Украины, чтобы убрать конкурентов на экспортных рынках
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина делает все возможное для экспорта продовольствия в Африку

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