"Страны G7 и НАТО всегда знали, что это будет длительный процесс": премьер Канады о контрнаступлении ВСУ
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что лидеры стран Большой семерки и Альянса всегда знали, что война в Украине может затянуться. Несмотря на это, они готовы поддерживать страну столько, сколько это потребуется
Об этом он сказал в интервью Bloomberg.
"Мы всегда знали, что это будет долгий процесс", - ответил Трюдо на вопрос о том, как продвигается контрнаступление в Украине.
При этом премьер-министр отметил, что, судя по разговорам среди стран-членов G7 и НАТО, они готовы к войне, которая продлится столько, сколько нужно.
"Мы ведь не можем и не должны позволить России победить", - добавил он.
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