"Страны G7 и НАТО всегда знали, что это будет длительный процесс": премьер Канады о контрнаступлении ВСУ

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

"Мы всегда знали, что это будет долгий процесс", - ответил Трюдо на вопрос о том, как продвигается контрнаступление в Украине.

При этом премьер-министр отметил, что, судя по разговорам среди стран-членов G7 и НАТО, они готовы к войне, которая продлится столько, сколько нужно.

"Мы ведь не можем и не должны позволить России победить", - добавил он.