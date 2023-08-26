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"Страны G7 и НАТО всегда знали, что это будет длительный процесс": премьер Канады о контрнаступлении ВСУ

26 августа, 2023 суббота
18:04
Мир Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что лидеры стран Большой семерки и Альянса всегда знали, что война в Украине может затянуться. Несмотря на это, они готовы поддерживать страну столько, сколько это потребуется

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

"Мы всегда знали, что это будет долгий процесс", - ответил Трюдо на вопрос о том, как продвигается контрнаступление в Украине.

При этом премьер-министр отметил, что, судя по разговорам среди стран-членов G7 и НАТО, они готовы к войне, которая продлится столько, сколько нужно.

"Мы ведь не можем и не должны позволить России победить", - добавил он.

  • На саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о дополнительной поддержке Украины на сумму $541 млн.
  • 25 августа Украина начала переговоры с Канадой по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности
Украина
Канада
военные силы Украины
G7
Война с Россией
Джастин Трюдо
НАТО
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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