Страны G7 и "формата Рамштайн" должны помогать Украине так, как будто они сами воюют с Россией, - дипломат Валерий Чалый
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый считает, что страны "Большой семерки" и "формата Рамштайн" должны помогать Украине так мощно, как будто это их граждане воюют со страной-агрессором Российской Федерацией
Дипломат поделился деталями в программе "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Эспрессо".
"Страны "Большой семерки" и 50 стран, которые в "формате Рамштайн" помогают Украине, должны сейчас начать помогать Украине так, как будто это их Вооруженные силы и их граждане воюют против России. Эта война перешла на совсем другой уровень - Российская Федерация угрожает миру ", – отметил Чалый.
Дипломат подчеркнул, что украинцы защищают не только свою страну, но весь цивилизованный мир от российской агрессии.
"Нам нужна столь мощная военная помощь, как будто это граждане Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады, Франции, Германии и т.д. воюют здесь. И если они не погибают сейчас, то лишь потому, что украинцы взяли на себя эту героическую роль - защитить не только Украину, а всю Европу и мировой порядок. Именно так должно поступать вооружение, несмотря на то, что это сложно", - отметил Валерий Чалый.
- 27 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Мадриде.
- В тот же день лидеры стран "Большой семерки" опубликовали совместное заявление об Украине, которая страдает от российской агрессии.
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