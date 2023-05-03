Об этом сообщает Bloomberg.

Среди предложений, озвученных представителям ЕС, включая запрет на транзит товаров через территорию РФ. Также было предложено ввести ограничительные меры против судов, отключающих свои навигационные системы. Кроме того, в новый пакет санкций может войти около 30 физических лиц, связанных с Россией.

По словам источника агентства, США, Япония и Канада готовят санкционные пакеты. Канада, в частности, может анонсировать ограничения по депортации украинских детей в Россию, а также санкции против российской оборонной промышленности.

Ранее Bloomberg сообщал, что власти США намерены вынести на саммит G7 предложение о введении эмбарго на экспорт практически любых товаров в Россию. Предполагалось, что в список исключений попадут только лекарства и продукты питания. Но, по данным источников Financial Times, на подготовительной встрече к саммиту G7 представители ЕС и Японии назвали подобную меру невозможной.