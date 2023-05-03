Страны G7 и Евросоюза обсудят введение запрета на транзит товаров через Россию, - Bloomberg
Союзники Украины готовят новый пакет санкций против России, ключевая цель которого — устранить недостатки в уже утвержденных санкциях и предотвратить возможность обхода ограничений
Об этом сообщает Bloomberg.
Среди предложений, озвученных представителям ЕС, включая запрет на транзит товаров через территорию РФ. Также было предложено ввести ограничительные меры против судов, отключающих свои навигационные системы. Кроме того, в новый пакет санкций может войти около 30 физических лиц, связанных с Россией.
По словам источника агентства, США, Япония и Канада готовят санкционные пакеты. Канада, в частности, может анонсировать ограничения по депортации украинских детей в Россию, а также санкции против российской оборонной промышленности.
Ранее Bloomberg сообщал, что власти США намерены вынести на саммит G7 предложение о введении эмбарго на экспорт практически любых товаров в Россию. Предполагалось, что в список исключений попадут только лекарства и продукты питания. Но, по данным источников Financial Times, на подготовительной встрече к саммиту G7 представители ЕС и Японии назвали подобную меру невозможной.
- Министры иностранных дел стран G7 пообещали и дальше выступать единым фронтом против агрессивной войны России в Украине и заявили о преданности усилению и применению жестких санкций против РФ.
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