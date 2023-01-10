Страны G7 готовят две предельные цены на российские нефтепродукты, - Reuters

Об этом сообщило издание Reuters .

В частности известно, что с 5 февраля, когда вступят в силу санкции ЕС по запрету на импорт российских нефтепродуктов, коалиция G7 также введет ограничение цен на российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, керосин и мазут, чтобы еще больше снизить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее способность финансировать свое вторжение в Украину

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Отмечается также, что ограничить цены на российские нефтепродукты сложнее, чем установить лимит цены только на сырую нефть, потому что существует много нефтепродуктов и их цена зачастую зависит от того, где они покупаются, а не от того, где они производятся.

По словам собеседника, дизельное топливо и керосин, которые, как правило, торгуются с прибавкой к сырой нефти, в то время как мазут обычно продается со скидкой.

Он также добавил, что именно поэтому G7 рассматривает две предельные цены.

5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти морским путем в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.

2 января стало известно, что Европа к концу 2022 года на 90% сократила поставки российской нефти , а следовательно, лишила страну-агрессорку сверхдоходов.

3 января стало известно, что поставки сырой нефти из РФ за последние четыре недели упали до самого низкого уровня за 2022 год – после ограничений, введенных против России из-за ее агрессии против Украины.