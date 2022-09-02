Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на координатора санкций в Государственном департаменте США Джеймса О'Брайена.

"Ограничение цены гарантирует, что каждая страна может получить самую низкую возможную цену и это хорошо для мира", - сказал он.

Отмечается, что G7 готовы поддержать план ограничения цен на российскую нефть, чтобы ослабить давление на мировом рынке. Ограничения будут введены одновременно с эмбарго ЕС на импорт российской нефти, которое вступит в силу 5 декабря для сырой и 5 февраля для нефтепродуктов.



Ограничение цены поддерживает Европейская комиссия, но нуждается в поддержке со стороны государств-членов ЕС. Как только одобрение Большой семерки станет официальным, дипломатам придется убедить страны-члены Европейского Союза изменить шестой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.

1 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что министры финансов стран Группы семи (G7) во время виртуальной встречи в пятницу, 2 сентября, намерены одобрить план по ограничению цен на российскую нефть. Однако в G7 сохраняются важные разногласия по этому предложению. Официальные лица имеют разные взгляды на то, сколько стран за пределами G7 должны согласиться на ограничение цены, чтобы оно работало.

По данным СМИ, G7 стремится ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза, запрещающие морской импорт российской сырой нефти.

1 сентября Россия пригрозила эмбарго странам, которые поддержат установление граничных цен на нефть из РФ.

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