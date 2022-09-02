Страны G7 готовы поддержать план по ограничению цен на российскую нефть, чтобы ослабить давление на мировом рынке, - FT
Европейская комиссия выступает за ограничение цены на российскую нефть, страны G7 готовы поддержать этот план
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на координатора санкций в Государственном департаменте США Джеймса О'Брайена.
"Ограничение цены гарантирует, что каждая страна может получить самую низкую возможную цену и это хорошо для мира", - сказал он.
Отмечается, что G7 готовы поддержать план ограничения цен на российскую нефть, чтобы ослабить давление на мировом рынке. Ограничения будут введены одновременно с эмбарго ЕС на импорт российской нефти, которое вступит в силу 5 декабря для сырой и 5 февраля для нефтепродуктов.
Ограничение цены поддерживает Европейская комиссия, но нуждается в поддержке со стороны государств-членов ЕС. Как только одобрение Большой семерки станет официальным, дипломатам придется убедить страны-члены Европейского Союза изменить шестой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.
- 1 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что министры финансов стран Группы семи (G7) во время виртуальной встречи в пятницу, 2 сентября, намерены одобрить план по ограничению цен на российскую нефть. Однако в G7 сохраняются важные разногласия по этому предложению. Официальные лица имеют разные взгляды на то, сколько стран за пределами G7 должны согласиться на ограничение цены, чтобы оно работало.
- По данным СМИ, G7 стремится ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза, запрещающие морской импорт российской сырой нефти.
- 1 сентября Россия пригрозила эмбарго странам, которые поддержат установление граничных цен на нефть из РФ.
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