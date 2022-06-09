Страны G7 думают об установлении максимальной цены на российскую нефть

Сообщает Tass.

Спикер объяснил, что так хотят уменьшить доходы России. Он отметил, что переговоры по вопросам энергетики идут по многим каналам.

"Одним из каналов является канал шерп G7. Так что посмотрим, прогресса какого рода мы добьемся в целом по вопросу энергетики и многочисленных вариантов действий, которые могут быть доступны для нас как для G7 в течение следующих трех недель, с целью сокращения прибылей России", - отметил представитель Белого дома.

Салливан избежал прямого ответа на просьбу уточнить, рассчитывают ли Соединенные Штаты на достижение договоренности на предстоящем 26-28 июня саммите "Большой семерки" в Германии и насколько широкой поддержкой пользуется эта идея.

3 июня ЕС официально одобрил шестой пакет санкций против РФ. Он включает отключение от SWIFT трех российских банков, запрет на вещание некоторых российских телеканалов и нефтяное эмбарго.

8 июня в белом доме сообщили что президент США Джозеф Байден планирует посетить встречу представителей стран Большой семерки и НАТО, которые должны пройти в конце июня этого года.

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