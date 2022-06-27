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Страны G7 должны создать новую стратегию по Индии и Китаю, - эксперт-международник Краев

27 июня, 2022 понедельник
15:14
Мир

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" считает, что российская война против Украины стала частью более глобального конфликта, и если не будут решены вопросы с Индией и Китаем, то Россия и дальше сможет обходить санкции и получать доходы

Такое мнение он выразил в эфире Эспрессо.

Эксперт-международник отметил, что саммит стран G7 – событие во многом историческое, результаты которого, как всегда, ожидаются по плану-минимуму и плану-максимуму.

"План-минимум уже проговорили лидеры G7 – блокирование возможностей россиянам торговать своим золотом. Напомню, что весь имеющийся в ее распоряжении золотовалютный резерв России это как раз остаток золота, потому что валютные резервы были почти полностью заблокированы. Фактически, это блокирование для России доступа к тем последним миллиардам, которые они могли использовать для поддержки собственной экономики и военной машины", – пояснил Краев.

Аналитик подчеркнул важность продолжения поддержки Украины в новой политической позиции стран G7.

"Но, что хотелось бы реально иметь после саммита G7, так это новая стратегия в отношении Индии и Китая. На самом деле мы видим, что российская война против Украины стала частью более глобального конфликта, который Байден, Трюдо и Джонсон называют войной демократии против диктатуры. по существу, если не будут решены вопросы с Индией и Китаем, соответственно, Россия и дальше сможет обходить санкции и получать доходы», – отметил эксперт.

Краев добавил, что тогда эта война затянется и будет нести гораздо больше угрозы не только Украине, но и всему Западу.

"Поэтому наш план-максимум, насколько я это вижу и чего хотелось бы ожидать, это новый подход к Китаю и Индии. И этот план реален. В этом направлении последний месяц уже работают американцы и активно привлекают других. Были уже переговоры с Китаем о новых торговых отношений и на этом фоне отсутствие китайской поддержки для России, а также переговоры с Индией о вооружении, после которых Индия перестает заказывать вооружение у России, хотя ранее россияне составляли 80% их рынка, то есть движение в эту сторону идет, но пока это спорадические движения. Если G7 решит создать определенную стратегию, что вполне реально и это уже делается, то тогда это будет действительно успехом" - подытожил Краев .

  • 25 июня на саммите G7 согласовали запрет на импорт российского золота
  • 27 июня Белый дом обнародовал перечень новых санкций стран G7 против России
  • Также лидеры G7 обнародовали совместное заявление по Украине: Будем поддерживать украинский народ столько, сколько нужно

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