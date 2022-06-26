Страны G7 договорятся на саммите о бессрочной финансовой поддержке Украины, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект резолюции саммита.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в тексте проекта.

Отмечается, что Германия и Франция намекнули, что они могут быть более открыты к идее прекращения огня путем переговоров.

Премьер Британии Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи 26 июня на полях саммита "Большой семерки" согласились, что в войне России против Украины наступил критический момент. Оба лидера отметили необходимость поддержать Украину в усилении ее позиций в ведении войны и любых будущих переговорах.

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