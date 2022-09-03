Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в пятницу, 2 сентября, по итогам заседания в Берлине.

"Сегодня мы подтверждаем наше общее политическое намерение доработать и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру – предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты покупаются по цене равен или ниже уровня, определенного широкой коалицией стран, которые придерживаются этого ценового потолка и реализуют его", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Авторы декларации призвали и другие страны ввести потолок цен на российские энергоносители, а нефтедобывающие страны – увеличить добычу нефти, чтобы заместить на рынке российский. Они подчеркнули, что ограничение цен станет благотворным прежде всего для небогатых стран, страдающих дороговизной на энергетическом рынке.

По словам министров, ограничение цен направлено на то, чтобы сократить нефтяные доходы России и ослабить ее способность "финансировать свою агрессивную войну" против Украины, ущемляя при этом влияние войны на мировые цены на энергоносители, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода. Начальный ценовой предел будет установлен "на уровне, основанном на ряде технических параметров", и будет согласован всей коалицией, отмечается в заявлении. Затем его могут просмотреть при необходимости.

Конкретные предельные цены за баррель будут объявлены позже. Само решение начнет действовать с 5 декабря.

По данным СМИ, министры финансов стран Группы семи (G7) во время виртуальной встречи в пятницу, 2 сентября, намерены были одобрить план по ограничению цен на российскую нефть. Однако в G7 сохраняются существенные разногласия по этому предложению. У некоторых государств есть разные взгляды на то, сколько стран за пределами G7 должны согласиться на ограничение цены, чтобы оно работало.

Между тем, 1 сентября Россия пригрозила эмбарго странам, которые поддержат установление предельных цен на нефть из РФ.

В обращении 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский предложил пойти в санкциях против РФ и призвал Европейский Союз ограничить цену на российский газ.

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