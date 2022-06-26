Страны G7 договариваются об установлении предельных цен на российскую нефть, - Reuters
Лидеры стран "Большой семерки" обсуждают установление предельных цен на российскую нефть
Об этом сообщает Reuters .
По информации источника агентства в немецком правительстве, лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии ведут очень конструктивные переговоры о возможном введении предельных цен на российскую нефть.
"Мы находимся на правильном пути к достижению соглашения", – сказал собеседник Reuters.
Ранее Великобритания, Канада и США ввели эмбарго на российскую нефть. ЕС поддержал поэтапный запрет.
Страны G7 опасаются, что эмбарго приведет к тому, что Россия будет получать больше денег из-за роста цен на энергоносители. Эта проблема призвана решить ограничение предельных цен на нефть. Для этого требуется поддержка крупнейших импортеров нефти из РФ – таких, как Индия и Китай.
Саммит G7 пройдет 26–28 июня в Германии.
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25 мая сообщалось, что Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.
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