Об этом сообщает Reuters .

По информации источника агентства в немецком правительстве, лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии ведут очень конструктивные переговоры о возможном введении предельных цен на российскую нефть.

"Мы находимся на правильном пути к достижению соглашения", – сказал собеседник Reuters.

Ранее Великобритания, Канада и США ввели эмбарго на российскую нефть. ЕС поддержал поэтапный запрет.

Страны G7 опасаются, что эмбарго приведет к тому, что Россия будет получать больше денег из-за роста цен на энергоносители. Эта проблема призвана решить ограничение предельных цен на нефть. Для этого требуется поддержка крупнейших импортеров нефти из РФ – таких, как Индия и Китай.

Саммит G7 пройдет 26–28 июня в Германии.

25 мая сообщалось, что Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.

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