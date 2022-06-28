Об этом сообщает Bloomberg .

По информации агентства, по инициативе премьера Италии Марио Драги, лидеры стран G7 поручат профильным министерствам изучить возможность введения предельных цен на российский газ.

Пока же в итоговом коммюнике саммита Большой семерки, который проходит 26-28 июня в Германии, будет упомянут механизм ограничения цен на нефть из РФ.

Лидеры Евросоюза еще раньше просили Еврокомиссию изучить возможность ограничения цен на газ из РФ. По данным Bloomberg, некоторые государства скептически отнеслись к этой идее из-за опасений, что Россия еще больше сократит поставки газа.

26 июня сообщалось, что лидеры стран Большой семерки обсуждают установление граничных цен на российскую нефть.

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