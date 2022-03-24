Страны G7 будут пересматривать санкции против России и при необходимости вводить новые, - Шольц
Страны Большой семерки договорились проводить ревизию санкций против России, что позволит при необходимости вводить новые ограничения
Об этом сообщил канцлер Германии Олафа Шольца по итогам встречи лидеров G7, пишет РБК-Украина.
"G7 договорилась проводить ревизию санкций против России. Мероприятие позволит принять новые санкции против России в случае необходимости", - сказал Шольц.
Напомним, Шольц предостерег Путина от применения химического и биологического оружия в Украине.
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