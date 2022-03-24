Страны G7 будут пересматривать санкции против России и при необходимости вводить новые, - Шольц

Об этом сообщил канцлер Германии Олафа Шольца по итогам встречи лидеров G7, пишет РБК-Украина.



"G7 договорилась проводить ревизию санкций против России. Мероприятие позволит принять новые санкции против России в случае необходимости", - сказал Шольц.

Напомним, Шольц предостерег Путина от применения химического и биологического оружия в Украине.



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