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Страны Евросоюза одна за другой прекращают выдавать туристические визы россиянам

6 августа, 2022 суббота
19:50
Мир

Европа закрывается для россиян, многие страны перестали принимать заявки на визу, а некоторые страны ввели ограничения

Об этом сообщил российский оппозиционный YouTube-телеканал "Утро Февраля".

Стало известно, что разные члены Евросоюза ввели разные ограничения посещения россиянами стран.

В Литве могут получить визу только члены семей граждан ЕС, лица с документом о литовском происхождении или документом о праве на восстановление гражданства Литвы. Тогда можно получить визу для семьи заявителя.

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В Латвии и Эстонии можно подать заявление на похороны близкого.

В Чехии и Мальте можно получить визу только для членов семей граждан ЕС.

В Бельгии можно подать только студенческую визу, визу для исследователей и одноразовую рабочую.

Словакия выдает визы только в крайней необходимости, а также для некоторых видов рабочих (медики, вахтовики, сельские работники, работники транспорта, дипломаты и работники высокой квалификации, приезд которых экономически необходим).

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Болгария остановила выдачу виз для российских туристов и владельцев недвижимости.

Дания выдает визы только для официальных визитов.

Нидерланды рассматривают выдачу по гуманитарным причинам.

В Финляндии идея запрета виз для россиян обсуждается на уровне парламента, большинство граждан это поддерживают.

В Норвегии официально запрета нет, но срок рассмотрения документов значительно увеличен (до 45 дней).

Также сообщается, что в конце августа главы МИД стран Евросоюза соберутся, чтобы обсудить запрет на виз для россиян на общеевропейском уровне.

  • 26 июля министерство иностранных дел Эстонии сообщило , что готовит предложения Евросоюза по прекращению выдачи виз гражданам России.
  • 4 августа министр иностранных дел Эстонии призвал к общеевропейскому запрету на визы для граждан России. Урмас Рейнсалу заявил, что ЕС должен еще больше изолировать страну-агрессора.
  • 5 августа посольство Латвии в Российской Федерации временно приостановило выдачу всех виз для российских граждан. Исключением является только поездка на похороны родственника.
  • По состоянию на 6 августа консульская служба Болгарии на фоне дипломатического скандала остановила прием документов россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости.

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ЕС
Словакия
Латвия
Чехия
Эстония
Норвегия
Литва
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