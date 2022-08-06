Страны Евросоюза одна за другой прекращают выдавать туристические визы россиянам
Европа закрывается для россиян, многие страны перестали принимать заявки на визу, а некоторые страны ввели ограничения
Об этом сообщил российский оппозиционный YouTube-телеканал "Утро Февраля".
Стало известно, что разные члены Евросоюза ввели разные ограничения посещения россиянами стран.
В Литве могут получить визу только члены семей граждан ЕС, лица с документом о литовском происхождении или документом о праве на восстановление гражданства Литвы. Тогда можно получить визу для семьи заявителя.
Читайте также : Николай Княжицкий, Поляки – настоящие братья украинцев
В Латвии и Эстонии можно подать заявление на похороны близкого.
В Чехии и Мальте можно получить визу только для членов семей граждан ЕС.
В Бельгии можно подать только студенческую визу, визу для исследователей и одноразовую рабочую.
Словакия выдает визы только в крайней необходимости, а также для некоторых видов рабочих (медики, вахтовики, сельские работники, работники транспорта, дипломаты и работники высокой квалификации, приезд которых экономически необходим).
Читайте также : Учитывая количество украинских флагов, в Дублине я чувствовала себя, как в Киеве во время Майдана, – львовская волонтер Анна Вдовиковская
Болгария остановила выдачу виз для российских туристов и владельцев недвижимости.
Дания выдает визы только для официальных визитов.
Нидерланды рассматривают выдачу по гуманитарным причинам.
В Финляндии идея запрета виз для россиян обсуждается на уровне парламента, большинство граждан это поддерживают.
В Норвегии официально запрета нет, но срок рассмотрения документов значительно увеличен (до 45 дней).
Также сообщается, что в конце августа главы МИД стран Евросоюза соберутся, чтобы обсудить запрет на виз для россиян на общеевропейском уровне.
- 26 июля министерство иностранных дел Эстонии сообщило , что готовит предложения Евросоюза по прекращению выдачи виз гражданам России.
- 4 августа министр иностранных дел Эстонии призвал к общеевропейскому запрету на визы для граждан России. Урмас Рейнсалу заявил, что ЕС должен еще больше изолировать страну-агрессора.
- 5 августа посольство Латвии в Российской Федерации временно приостановило выдачу всех виз для российских граждан. Исключением является только поездка на похороны родственника.
- По состоянию на 6 августа консульская служба Болгарии на фоне дипломатического скандала остановила прием документов россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.53
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное