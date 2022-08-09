Страны Европы, являющиеся лидерами по покупке нефти и газа в РФ, спонсируют терроризм, - политолог-международник Яли
Германия, Франция и другие страны Европы спонсируют войну в Украине из-за закупки российских энергоносителей
Об этом в эфире Еспресо сказал политолог-международник Максим Яли.
"Де-факто, странами-спонсорами терроризма являются европейские страны, та Германия, Франция, Италия, которые являются лидерами по закупке российского газа и нефти и спонсируют войну в Украине" - отметил он.
По мнению эксперта, европейские политики опасаются, что инфляция и падение экономики приведут к тому, что за них не проголосуют люди.
"Поэтому и не вводят полное эмбарго на энергоносители. Я уже не говорю о всяких Орбанах, которые всегда найдутся в европейской семье. Они годами получают взятки, контракты, скидки на газ и нефть с РФ и постоянно блокируют санкции против России", - подытожил Яли.
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