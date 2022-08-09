Об этом в эфире Еспресо сказал политолог-международник Максим Яли.

"Де-факто, странами-спонсорами терроризма являются европейские страны, та Германия, Франция, Италия, которые являются лидерами по закупке российского газа и нефти и спонсируют войну в Украине" - отметил он.

По мнению эксперта, европейские политики опасаются, что инфляция и падение экономики приведут к тому, что за них не проголосуют люди.

"Поэтому и не вводят полное эмбарго на энергоносители. Я уже не говорю о всяких Орбанах, которые всегда найдутся в европейской семье. Они годами получают взятки, контракты, скидки на газ и нефть с РФ и постоянно блокируют санкции против России", - подытожил Яли.