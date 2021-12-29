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Главная война с Россией Страны Европы понимают, что большая война в Украине - угроза их границам, - депутат Киевсовета о заявлении Борреля об участии ЕС в переговорах между НАТО и Россией
Эксклюзив

Страны Европы понимают, что большая война в Украине - угроза их границам, - депутат Киевсовета о заявлении Борреля об участии ЕС в переговорах между НАТО и Россией

29 декабря, 2021 среда
17:54
война с Россией Тарас Козак

Депутат Киевсовета Тарас Козак считает, что Европа в целом держалась в стороне от ситуации в Украине

Об этом он сказал в эфире "Содержимое с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Каждая страна преследует свои интересы в первую очередь. Европа действительно воздерживалась от ситуации в Украине. Только Германия и Франция присылали своих руководителей в разные форматы. Это была не попытка отстоять интересы Украины, а попытка быть посредником - и Путину что-то дать, "не дразнить зверя" и чтобы Украина выглядела неплохо", - заявил Козак.

Он отметил, что РФ направила договор по "гарантиям безопасности" исключительно в США.

"Там прописано, Польша и страны Балтии являются объектами. То есть Путин диктует, что могут или не могут разрешить эти страны НАТО. После этого Европа поняла, что ее устраняют как игрока из шахматной доски. Был ли это расчет Путина рассорить где-нибудь Европу и Штаты? Таким образом ситуация сыграла в пользу Украины, то, что Европа подключается и понимает, что боевые действия в Украине - непосредственная угроза для их границ", - подытожил депутат.

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Россия
НАТО
Тарас Козак
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