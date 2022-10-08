Страны ЕС заполнили свои газохранилища более чем на 90%

Об этом она заявила, прибыв на саммит лидеров ЕС в Праге в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Цены на энергоносители стремительно растут. Но если посмотреть на последние 7 месяцев, можно увидеть, что Россия намеренно и систематически ограничивала поставки в ЕС. Но мы смогли компенсировать это. Мы заполнили наши хранилища до 90%, это очень хорошо", - сказала она. .

Сейчас, по словам фон дер Ляен, ЕС создал "первую линию защиты" своего рынка и теперь пора обсудить, как можно ограничить пики цен на энергоносители.

Напомним, в ЕС обсуждают установление "ценового коридора" на импорт газа. Такую идею было предложено Польша, Италия, Бельгия и Греция.

Макрон намерен убедить ЕС ввести потолок цен на газ уже в октябре.

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