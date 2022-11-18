Страны ЕС заморозили российских активов на €68 млрд и резервов почти на €34 млрд, - Politico
Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро и национальных резервов РФ на 33,8 миллиарда
Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ ЕС.
Наибольшее количество замороженных активов находится в Бельгии – около 50 миллиардов евро. Второе место занимает Люксембург – 5,5 миллиарда евро. Вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на их долю приходится более 90% замороженных активов, говорится в сообщении.
Кроме того, ЕС мог заморозить до 33,8 млрд евро национальных резервов РФ. Как отмечается в документе, сейчас эта цифра находится на стадии оценки, поэтому не подлежит цитированию.
Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз многое сделал, чтобы заморозить российские активы и ограничить их использование в финансировании российской "машины войны", однако возможность их изъятия и направления на восстановление Украины требует проработки с точки зрения права. По ее словам, цель ЕС – не только заморозить, но и изъять российские активы.
- Напомним, по состоянию на середину июля сумма замороженных российских активов в ЕС составила 13,8 млрд евро.
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