Страны ЕС, вероятно, позволят обменивать украинскую гривну по курсу Нацбанка Украины, - Reuters

Об этом пишет Reuters.



Соглашение направлено на то, чтобы помочь миллионам украинских беженцев, сбежавших от российского вторжения, удерживать себя, обменивая деньги на валюту страны, где они находятся.



Проект документа, который увидел Reuters, должны принять правительства ЕС и будет действовать он для всех беженцев, находящихся под временной защитой ЕС, предоставленных украинцам в начале марта.



Также планируется установить максимальный лимит обмена гривневых банкнот. Для одного человека – не более 10 000 гривен. (Цифра может измениться, говорится в проекте).



Пересчет в валюты ЕС будет производиться без сборов и происходить по курсу, который установил Нацбанк Украины. (Официальный курс гривны зафиксирован на 24.02, грн/евро – 32,138)



Схема должна действовать не менее трех месяцев. Каждая страна ЕС создаст собственную систему, чтобы каждый беженец обменивал максимальную сумму всего один раз.

Напомним, Нацбанк увеличил суточный лимит на снятие валюты в Украине больше, чем втрое.

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