Страны ЕС, вероятно, позволят обменивать украинскую гривну по курсу Нацбанка Украины, - Reuters
В Евросоюзе готовят проект, позволяющий украинским беженцам обменивать гривну по курсу, установленному Национальным банком Украины
Об этом пишет Reuters.
Соглашение направлено на то, чтобы помочь миллионам украинских беженцев, сбежавших от российского вторжения, удерживать себя, обменивая деньги на валюту страны, где они находятся.
Проект документа, который увидел Reuters, должны принять правительства ЕС и будет действовать он для всех беженцев, находящихся под временной защитой ЕС, предоставленных украинцам в начале марта.
Также планируется установить максимальный лимит обмена гривневых банкнот. Для одного человека – не более 10 000 гривен. (Цифра может измениться, говорится в проекте).
Пересчет в валюты ЕС будет производиться без сборов и происходить по курсу, который установил Нацбанк Украины. (Официальный курс гривны зафиксирован на 24.02, грн/евро – 32,138)
Схема должна действовать не менее трех месяцев. Каждая страна ЕС создаст собственную систему, чтобы каждый беженец обменивал максимальную сумму всего один раз.
- Напомним, Нацбанк увеличил суточный лимит на снятие валюты в Украине больше, чем втрое.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 32.2Продажа 33
- Актуальное
- Важное