Страны ЕС требуют от Еврокомиссии четких рекомендаций по требованию России платить за газ в рублях, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg.

Путаница возникает после того, как Россия прекратила поставки газа Польше и Болгарии, которые отказались платить в рублях. В то же время известно, что четыре европейские компании уже производили платежи в рублях, хотя неясно, были ли они из стран ЕС. Остальные готовы открывать счета в рублях.

Польша и Болгария при поддержке Греции, Словакии, Дании, Латвии, Бельгии, Австрии, Венгрии и Финляндии жаловались на заседании на отсутствие ясности и деталей в некоторых рекомендациях комиссии. Польша заявила, что выборочное толкование российского указа может стать инструментом для России, способным сломить солидарность ЕС.

В документе по вопросам и ответам, опубликованном на прошлой неделе, ЕС заявил, что процедура платежей, предложенная в Кремле, будет нарушением контракта, а также санкций ЕС. Но блок также заявил, что платежи могут быть разрешены в евро и долларах, если какие-либо юридические обязательства прекращаются после того, как первоначальный платеж в евро или долларах будет произведен Газпромбанку.

Объяснение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в среду было более четким.

"Однозначно понятно, что просьба российской стороны рассчитаться в рублях является односторонним решением, не предусмотренным контрактами", - сказала она журналистам. "Компании с такими контрактами не должны соглашаться на российские требования. Это было бы нарушением санкций, что может иметь серьезные риски для компаний".

Ожидается, что страны-члены обсудят этот вопрос на предстоящей 2 мая министров энергетики ЕС.

26 апреля Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. Наиболее вероятной причиной такого шага называют отказ стран платить за голубое топливо в рублях.

Шантажем такое решение было названо в Чехии. Австрия и Финляндия однозначно заявили, что тоже не намерены рассчитываться за российский газ в рублях.

Вчера, 27 апреля, Урсула фон дер Ляен пообещала "немедленный, единый и координированный" ответ на действия Газпрома

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb