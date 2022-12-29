Страны ЕС совещаются о том, как реагировать на вспышку эпидемии коронавируса в Китае

Об этом сообщило издание Euractiv .

Это заседание комитета ЕС по безопасности в сфере здравоохранения под эгидой Еврокомиссии, в который входят чиновники МОЗ всех стран-членов. В разгар эпидемии коронавируса в Европе эти встречи проходили регулярно.

Сообщается, что масштабы заболеваемости в Китае, при том что официальную статистику ставят под сомнение, побудили ряд стран ввести требование теста для прибывающих из Китая путешественников. Среди стран ЕС на такой шаг пока пошла только Италия, в то время как остальные еще размышляют и хотят ориентироваться на общую позицию блока.

Так, руководитель комитета оценки рисков во Франции Бриджит Отран заявила, что с научной точки зрения сейчас нет оснований усиливать противоэпидемический контроль на границе, по крайней мере, пока нет признаков распространения в Китае опасного нового штамма.

В Германии и Австрии также склонны к тому, чтобы не вводить ограничений. Спикер британского правительства тоже сказал, что планов возвращать требование тестирования пока нет.

В частности, известно, что главный аэропорт итальянского Милана уже с 26 декабря начал тестировать пассажиров из Китая. У почти половины людей из рейсов из Пекина и Шанхая обнаружили коронавирус.

Впрочем, вице-премьер Маттео Сальвини уже заговорил о том, что не видит смысла в этих мероприятиях, если они будут задействованы только Италией, а не по всей Европе.

В субботу, 26 ноября, в самом густонаселенном городе Китая, Шанхае, начались акции протеста против жестких ограничений из-за COVID-19. Протесты начались из-за пожара, произошедшего в четверг, 24 ноября, в городе Урумчи. В результате пожара погибли 10 человек. Местные жители считают, что трагедия произошла из-за того, что часть высотного здания была заблокирована из-за коронавирусных ограничений.

Во время массовых протестов против карантинных мер, митингующие потребовали отставки лидера КНР Си Цзиньпина.

Поэтому уже 1 декабря сообщалось , что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.

7 декабря Китай объявил о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и значительным признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса".

Впоследствии стало известно, что система здравоохранения Китая под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19. Ведь, несмотря на отказ от коронавирусных ограничений, в Китае продолжается всплеск заболеваемости. В крупной промышленной провинции Китая Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн. новых случаев COVID и ожидается, что в ближайшее время это количество удвоится.

27 декабря стало известно , что после трех лет закрытых границ Китай отменит карантин для иностранцев с 8 января.

После этого министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи объявил о введении обязательного тестирования на коронавирус для всех прибывающих из Китая путешественников.

29 декабря стало известно, что Америка объявила новые требования к ковид-тестированию для путешественников из Китая. Такие действия ввели из-за стремительного роста числа больных коронавирусом среди китайцев.