Страны ЕС согласовали потолок цен на газ

Об этом сообщает Reuters.

Соглашения удалось добиться после недельных переговоров.

Согласно документу, в котором изложены договоренности министров, верхний предел цен на газ в ЕС вступит в силу, если цены на газ в краткосрочных контрактах, заключаемых на газовом хабе Title Transfer Facility в Нидерландах, превысят 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней подряд. Ограничения могут ввести в действие с 15 февраля, в начале его не будут применять к внебиржевым соглашениям.

Три официальных лица ЕС заявили изданию, что Германия, которая скептически относилась к лимиту цены, проголосовала за поддержку соглашения Европейского Союза по поводу потолка цены на газ.

15 декабря саммит ЕС не смог согласовать потолок цен на газ. После этого агентство Bloomberg сообщало , что ЕС обсудит на встрече 19 декабря потолок цен на газ, который почти на треть ниже, чем первоначальное предложение. Правительство председательствующей в ЕС Чехии предложило снизить потолок до 188 евро за 1 МВт•час.

ЕС ранее согласовал добровольное сокращение потребления газа на 15%. Проект предусматривает, что Брюссель будет следить за исполнением и может активировать обязательное сокращение или пересмотреть цели, если меры окажутся неэффективными.

22 ноября СМИ сообщили, что Европейская комиссия разработала проект регламента, в котором предлагается установить верхний лимит цен на природный газ во избежание рекордно высоких цен, которые наблюдались в августе.

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