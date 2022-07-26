Об этом сообщает DW .

По данным источников агенства, план предусматривает добровольное уменьшение потребления природного газа государствами-членами на 15% с августа этого года по апрель 2023-го, как рекомендовала Европейская комиссия.

Отмечается, что страны согласовали смягченную версию плана по сравнению с предложенной Еврокомиссией. Появились исключения для стран, не подключенных к газовым сетям ЕС – Мальты, Кипра и Ирландии. Обязанность экономить газ может быть ослаблена при определенных обстоятельствах, в частности в случае заполненных газохранилищ, дефицита электроэнергии и промышленного использования газа в качестве сырья. От обязательной экономии газа могут освободить металлургию и химическую промышленность.

Утвердить согласованную версию плана должны сегодня, 26 июля, на встрече министров энергетики стран ЕС.

20 июля стало известно, что ЕС уже в текущем году планирует сократить потребление российского газа на 15%.

25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок газа из России.

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