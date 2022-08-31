Страны ЕС признают право соседей России закрыть границы для граждан РФ, - МИД Эстонии
По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, другие страны Евросоюза признают право соседних с Россией государств закрыть свои границы для граждан РФ
Об этом он сказал эстонскому телевидению, сообщает ERR.
"Страны этого региона в силу своего расположения сохраняют за собой законное право делать собственные шаги, которые они считают разумными, руководствуясь своими интересами безопасности", - сказал Рейнсалу перед тем, как министры иностранных дел ЕС собрались на неформальной встрече в Праге, чтобы обсудить среди прочего и это вопрос.
"Когда я объяснил это министрам иностранных дел других стран Евросоюза, они признали, что это действительно проблема, что в Эстонии проживает около миллиона взрослых людей, и за шесть месяцев через нашу территорию прошло 300 000 граждан страны-агрессора. Сколько пограничников нужно иметь на каждого гражданина государства-агрессора? Весь народ будет охранять только границу?" – продолжил Рейнсалу.
На вопрос, может ли это означать, что если не будет общеевропейского соглашения об ограничении въезда граждан РФ в Евросоюз, страны на восточной границе сделают это самостоятельно, министр иностранных дел Эстонии ответил:
"Они могут сделать это относительно своей собственной территории. Но я должен сказать, что министры иностранных дел ряда стран Европейского Союза признали законность этого возможного шага, имея в виду именно тот факт, что у граничащих с Россией государств совсем другая ситуация и контекст , чем у государств, расположенных в 2000 км от России".
Министр иностранных дел Эстонии сообщил, что обсуждал этот вопрос со своими коллегами из Латвии, Литвы, Польши и Финляндии во вторник, и совместные действия приграничных стран возможны, если Евросоюз в целом откажется дополнительно ограничить въезд граждан России на свою территорию.
В ответ на утверждение о том, что запрет на въезд в Европу препятствует побегу российских диссидентов из России, Рейнсалу сказал, что страны Шенгенского визового пространства выдали гражданам России 10 млн. виз, а с начала войны в Европейский союз въехали около миллиона. россиян, из которых только 3000 человек попросили убежища.
- Напомним, Германия и Франция накануне встречи министров иностранных дел ЕС выступили против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, однако они выступают за отмену соглашения об упрощенном визовом режиме.
- 28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Их встреча проходит 30-31 августа в Праге.
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