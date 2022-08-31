Об этом он сказал эстонскому телевидению, сообщает ERR.

"Страны этого региона в силу своего расположения сохраняют за собой законное право делать собственные шаги, которые они считают разумными, руководствуясь своими интересами безопасности", - сказал Рейнсалу перед тем, как министры иностранных дел ЕС собрались на неформальной встрече в Праге, чтобы обсудить среди прочего и это вопрос.

"Когда я объяснил это министрам иностранных дел других стран Евросоюза, они признали, что это действительно проблема, что в Эстонии проживает около миллиона взрослых людей, и за шесть месяцев через нашу территорию прошло 300 000 граждан страны-агрессора. Сколько пограничников нужно иметь на каждого гражданина государства-агрессора? Весь народ будет охранять только границу?" – продолжил Рейнсалу.

На вопрос, может ли это означать, что если не будет общеевропейского соглашения об ограничении въезда граждан РФ в Евросоюз, страны на восточной границе сделают это самостоятельно, министр иностранных дел Эстонии ответил:

"Они могут сделать это относительно своей собственной территории. Но я должен сказать, что министры иностранных дел ряда стран Европейского Союза признали законность этого возможного шага, имея в виду именно тот факт, что у граничащих с Россией государств совсем другая ситуация и контекст , чем у государств, расположенных в 2000 км от России".

Министр иностранных дел Эстонии сообщил, что обсуждал этот вопрос со своими коллегами из Латвии, Литвы, Польши и Финляндии во вторник, и совместные действия приграничных стран возможны, если Евросоюз в целом откажется дополнительно ограничить въезд граждан России на свою территорию.

В ответ на утверждение о том, что запрет на въезд в Европу препятствует побегу российских диссидентов из России, Рейнсалу сказал, что страны Шенгенского визового пространства выдали гражданам России 10 млн. виз, а с начала войны в Европейский союз въехали около миллиона. россиян, из которых только 3000 человек попросили убежища.

Напомним, Германия и Франция накануне встречи министров иностранных дел ЕС выступили против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, однако они выступают за отмену соглашения об упрощенном визовом режиме.

28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Их встреча проходит 30-31 августа в Праге.

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