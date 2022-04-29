Страны ЕС пришли к соглашению о поэтапном введении нефтяного эмбарго против России, - The New York Times
Страны Европейского Союза, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе
Об этом сообщает The New York Times .
По данным источников издания, в результате тяжелых переговоров странам ЕС удалось преодолеть разногласия по эмбарго на российскую нефть. Участники договорились о поэтапном введении запрета на поставки из России.
По словам собеседников The New York Times, о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть могут объявить на следующей неделе. Ожидается, что Еврокомиссия изложит окончательное предложение на "бумаге", а на следующей неделе послы стран ЕС должны его утвердить вместе с новыми санкциями.
Новый пакет ограничительных мер ЕС против России будет включать санкции против Сбербанка и высокопоставленных россиян.
Нефтяное эмбарго станет самым большим и важнейшим новым шагом в шестом пакете санкций ЕС с тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля.
Эмбарго, по предположениям газеты, скорее повлияет на транспортировку по российской нефти танкерами, чем на экспорт углеводорода нефтепроводами, что может занять несколько месяцев. Однако в обоих случаях, вероятно, ЕС позволит своим членам свернуть действующие контракты с российскими нефтяными компаниями, как это было раньше с запретом на ввоз угля, на полное введение которого было выделено четыре месяца.
- 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.
- По данным издания Bloomberg, Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ.
- 23 апреля еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго на российскую нефть.
- 25 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз прекратить отговорки и ввести эмбарго на российскую нефть.
- 26 апреля Financial Times выразило мнение, что Евросоюз пытается уклониться от полного эмбарго на российскую нефть.
- В тот же день Bloomberg сообщила, что Германия поддержала де-SWIFT Сбербанка и постепенное эмбарго на российскую нефть в новом пакете санкций.
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