Об этом сообщает The New York Times .



По данным источников издания, в результате тяжелых переговоров странам ЕС удалось преодолеть разногласия по эмбарго на российскую нефть. Участники договорились о поэтапном введении запрета на поставки из России.



По словам собеседников The New York Times, о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть могут объявить на следующей неделе. Ожидается, что Еврокомиссия изложит окончательное предложение на "бумаге", а на следующей неделе послы стран ЕС должны его утвердить вместе с новыми санкциями.



Новый пакет ограничительных мер ЕС против России будет включать санкции против Сбербанка и высокопоставленных россиян.

Нефтяное эмбарго станет самым большим и важнейшим новым шагом в шестом пакете санкций ЕС с тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля.

Эмбарго, по предположениям газеты, скорее повлияет на транспортировку по российской нефти танкерами, чем на экспорт углеводорода нефтепроводами, что может занять несколько месяцев. Однако в обоих случаях, вероятно, ЕС позволит своим членам свернуть действующие контракты с российскими нефтяными компаниями, как это было раньше с запретом на ввоз угля, на полное введение которого было выделено четыре месяца.

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.

По данным издания Bloomberg, Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ.

23 апреля еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго на российскую нефть.

25 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз прекратить отговорки и ввести эмбарго на российскую нефть.

26 апреля Financial Times выразило мнение, что Евросоюз пытается уклониться от полного эмбарго на российскую нефть.

В тот же день Bloomberg сообщила, что Германия поддержала де-SWIFT Сбербанка и постепенное эмбарго на российскую нефть в новом пакете санкций.

