Страны ЕС приняли почти 7 млн беженцев из Украины, назад уже вернулись 3 млн человек
Из Евросоюза выехали 3 млн украинцев, покинувших страну в первые месяцы войны
Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Льва Йохансон на пресс-конференции в Праге, передает Укринформ.
"По нашим данным, в Евросоюз въехало 6,7 млн украинцев и примерно 3 млн уже вернулись. Заявку на временную защиту подали 3,7 млн украинцев", – сказала Йохансон.
Еврокомиссар добавила, что цифры несовершенно точны, поскольку часто украинцы подавали заявки сначала в одной стране ЕС, затем – в другой. Либо не подавали заявки совсем, либо подали заявку, но уже уехали.
"Поэтому примерно 3,2-3,7 млн украинцев находятся сейчас на территории ЕС", - сказала Йохансен.
По ее словам, наибольшее количество украинцев, если рассчитывать количество беженцев на душу населения принимающей страны, приехало в Чехию. На втором месте – Польша, третьем – Эстония, четвертом – Литва, пятом – Болгария, шестом – Латвия.
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