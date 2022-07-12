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Страны ЕС приняли почти 7 млн беженцев из Украины, назад уже вернулись 3 млн человек

12 июля, 2022 вторник
04:06
война с Россией

Из Евросоюза выехали 3 млн украинцев, покинувших страну в первые месяцы войны

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Льва Йохансон на пресс-конференции в Праге, передает Укринформ.

"По нашим данным, в Евросоюз въехало 6,7 млн украинцев и примерно 3 млн уже вернулись. Заявку на временную защиту подали 3,7 млн украинцев", – сказала Йохансон.

Еврокомиссар добавила, что цифры несовершенно точны, поскольку часто украинцы подавали заявки сначала в одной стране ЕС, затем – в другой. Либо не подавали заявки совсем, либо подали заявку, но уже уехали.

"Поэтому примерно 3,2-3,7 млн украинцев находятся сейчас на территории ЕС", - сказала Йохансен.

По ее словам, наибольшее количество украинцев, если рассчитывать количество беженцев на душу населения принимающей страны, приехало в Чехию. На втором месте – Польша, третьем – Эстония, четвертом – Литва, пятом – Болгария, шестом – Латвия.

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ЕС
беженцы из Украины
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