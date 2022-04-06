Страны ЕС, принимающие украинских беженцев, получат 3,5 млрд помощи, - Совет Евросоюза
Одобрена срочная выплата в размере 3,5 миллиарда евро странам ЕС, принимающим беженцев из Украины
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
Послы ЕС поддержали предоставление государствам-членам немедленного доступа к большему финансированию от REACT-EU для поддержки беженцев из Украины.
Молдова получит на помощь украинским беженцам около €700 млн.
В целом в текущем году государствам будет выплачено 3,5 миллиарда евро. Это увеличенная сумма предварительного финансирования в рамках REACT-EU – одной из самых больших программ восстановления после пандемии.
Страны-члены, принявшие большее количество беженцев - транзитом или с конечным проживанием, - получат большую долю средств.
Выплаты помогут уменьшить давление на госбюджеты стран, чтобы они могли справиться с наплывом беженцев из Украины.
С этой целью финансирование с транша REACT-EU 2021 года будет увеличено с 11% до 15% для всех стран-членов.
Для стран ЕС, куда наплыв беженцев из Украины составил более 1% их населения в конце первого месяца после российского вторжения, предварительное финансирование вырастет с 11% до 45%.
Страны, которые получат 45% финансирования – это Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, граничащие с Украиной, а также Австрия, Болгария, Чехия, Эстония и Литва, которые до 23 марта 2022 года приняли количество перемещенных лиц, эквивалентное более 1% их населения.
Также вводится система выплат на лицо, позволяющая легче и быстрее использовать средства. Это поможет финансировать основные потребности людей из Украины, которым предоставлена временная защита ЕС или другая надлежащая защита в соответствии с национальным законодательством.
Выплата устанавливается на уровне 40 евро в неделю и может использоваться максимум в течение 13 недель, начиная с даты прибытия в Европейский Союз.
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