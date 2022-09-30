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Страны ЕС предварительно согласовали новые санкции против России, - Reuters

30 сентября, 2022 пятница
16:00
Мир

Страны Европейского Союза достигли предварительного согласия по восьмому пакету санкций против России за ведение войны против Украины

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что в начале этой недели исполнительная власть ЕС рекомендовала ввести дополнительные ограничения на торговлю и индивидуальные черные списки, а также двигаться к (вместо немедленного принятия) ограничению цен на поставки по морю российской нефти в третьи страны, преимущественно застрахованные европейскими компаниями.

Представители 27 стран ЕС в Брюсселе обсудили предложение 30 сентября и предварительно его согласовали, а окончательное одобрение ожидается на следующей неделе, сообщили три источника.

Для принятия восьмого пакета санкций 27 стран должны проголосовать единогласно. Если их разногласия окажутся слишком сложными для преодоления, этот вопрос будет передан на встречу национальных лидеров ЕС в Праге 6-7 октября.

  • 28 сентября Еврокомиссия представила восьмой пакет санкций против России. Он будет содержать новые запреты на импорт российской продукции, ограничение цен на нефть и запрет гражданам ЕС входить в органы управления российских государственных компаний.

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