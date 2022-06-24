Страны ЕС предоставят Украине помощь в размере €9 млрд, - премьер Польши Моравецкий
Евросовет по итогам саммита принял решение оказать Украине финансовую помощь в размере до €9 млрд
Об этом рассказал премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий.
Стало известно, что Еврокомиссия вскоре представит предложение о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи в размере до €9 млрд. Кроме того, Киеву Евросоюз предоставит финансовую поддержку в сумме €9 млн.
Также после саммита Европейского Совета Моравецкий заявил, что Украина получила статус кандидата в ЕС благодаря политическим и дипломатическим усилиям. Он также подчеркнул, что немалый вклад в это сделала Польша, в частности заявил, что усилия для решения этого вопроса были сделаны "прежде всего с польской стороны".
- Сообщаем, что на 9 июня Польша отправила Украине техники и оружия на $2 млрд.
- Украина получит ссуду $1,49 млрд от Всемирного банка на зарплаты бюджетникам. Соответствующее соглашение подписали сегодня министр финансов Украины и региональный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины
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