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Страны ЕС предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования, – Кулеба

20 октября, 2022 четверг
15:27
Экономика

На следующей неделе первые поставки энергетического оборудования из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши поступят в Украину

Об этом сообщили в МИДе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина направила запросы на поставку в Украину энергетического оборудования, которое поможет преодолеть последствия террористических ударов РФ по системам жизнеобеспечения через систему кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизм гражданской защиты ЕС (EARCC).

Украинские дипломаты также обратились в несколько десятков международных и неправительственных организаций и частных компаний с запросом на поставку генераторов, их комплектующих и запчастей, а также оборудование для ГТС.

"Президент Зеленский поставил дипломатам поручение максимально мобилизовать международных партнеров для преодоления последствий российского ракетного терроризма для нашей энергосистемы. Министерство иностранных дел получило список потребностей от МВД, Минэнерго и других органов власти и обратилось к партнерам. Мы уже получили первые положительные ответы о готовности предоставить необходимое в кратчайшие сроки", - отметил Дмитрий Кулеба.

Также он отметил, что благодаря оперативной работе дипломатов уже удалось договориться о первых поставках из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши. Первые из около 600 единиц оборудования поступят в Украину уже на следующей неделе.

Стабильные поставки помогут обеспечить бесперебойное функционирование украинских домохозяйств, больниц и школ при поражении критической энергетической инфраструктуры или аварийных отключений электроснабжения.

"Целенаправленные удары России по критической энергетической инфраструктуре являются военными преступлениями, за которые мы обязательно привлечем Россию к ответственности. Российский ракетный террор не сломает ни Украину, ни наших партнеров. Наша солидарность станет только сильнее. Уже за первые дни работы есть подтверждение по поставкам России". оборудование от партнеров", - подытожил Кулеба.

  • Напомним, по всей территории Украины начали вводить ограничения поставок электроэнергии, ведь враг разрушил генерирующие объекты энергетики.

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Новости
ЕС
Дмитрий Кулеба
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