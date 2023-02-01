Страны ЕС предоставили Украине военную помощь на €12 млрд, - СМИ

Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС, общавшийся с журналистами на условиях анонимности накануне саммита Украина - ЕС, информирует "Европейская правда".

"Мы приближаемся к показателю в 12 млрд евро военной помощи, которая была оказана Украине - как через механизм European Peace Facility, так и на двусторонней основе", - сказал чиновник.

Также он напомнил о беспрецедентном объеме макрофинансовой помощи, которую ЕС предоставляет Украине.

"18 млрд евро выделены на 2023 год на условиях, которые также беспрецедентны для ЕС – средства выделяются на 35 лет, а страны ЕС самостоятельно выплачивают проценты и административные расходы этого займа", - сказал он.

"Это поможет достичь стабильности и предсказуемости для функционирования Украины в течение года", - подчеркнул чиновник.

Напомним, Европейский Союз 23 января одобрил седьмой транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, направляемого на военную помощь Украине. Таким образом, общий объем военной помощи Украине, выделенной с помощью этого инструмента, вырос до 3,6 млрд евро.

Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве.

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