Страны ЕС получат дополнительные $3,8 млрд для помощи украинским беженцам

Об этом сообщает Anadolu Agency.



Принятые изменения бюджета увеличивают сумму, которую страны ЕС могли получить в качестве предварительного финансирования в рамках программ восстановления стран после пандемии.



"Эти изменения направлены на ослабление давления на государственные бюджеты государств - членов ЕС, чтобы они могли лучше справиться с потоком беженцев", – говорится в заявлении.



Деньги будут распределяться с учетом количества украинских беженцев, принимаемых страной. Принимающие больше беженцев, чем 1% своего населения в первый месяц кризиса могут претендовать на 45% от общего фонда. Страны также вправе потребовать выделения денег на человека, вариант рассчитан на базовые нужды украинских беженцев.



Как сообщает издание, с начала войны ЕС выделил 1 миллиард евро (около 1,09 миллиарда долларов) на военную поддержку, 500 миллионов евро (около 544 миллиона долларов) на гуманитарную помощь украинцам и ввел пять комплектов санкций против Москвы.



По данным Еврокомиссии, Европейский Союз принимает более 4 миллионов украинских беженцев.

Напомним, Google создал фонд для поддержки украинских стартапов с бюджетом в $5 млн, выбранные стартапы смогут получить до $100 000.