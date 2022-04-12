Страны ЕС получат дополнительные $3,8 млрд для помощи украинским беженцам
12 апреля Совет Европейского Союза одобрил законодательный акт по финансированию. Страны ЕС получат дополнительную поддержку в размере 3,8 миллиарда долларов
Об этом сообщает Anadolu Agency.
Принятые изменения бюджета увеличивают сумму, которую страны ЕС могли получить в качестве предварительного финансирования в рамках программ восстановления стран после пандемии.
"Эти изменения направлены на ослабление давления на государственные бюджеты государств - членов ЕС, чтобы они могли лучше справиться с потоком беженцев", – говорится в заявлении.
Деньги будут распределяться с учетом количества украинских беженцев, принимаемых страной. Принимающие больше беженцев, чем 1% своего населения в первый месяц кризиса могут претендовать на 45% от общего фонда. Страны также вправе потребовать выделения денег на человека, вариант рассчитан на базовые нужды украинских беженцев.
Как сообщает издание, с начала войны ЕС выделил 1 миллиард евро (около 1,09 миллиарда долларов) на военную поддержку, 500 миллионов евро (около 544 миллиона долларов) на гуманитарную помощь украинцам и ввел пять комплектов санкций против Москвы.
По данным Еврокомиссии, Европейский Союз принимает более 4 миллионов украинских беженцев.
- Напомним, Google создал фонд для поддержки украинских стартапов с бюджетом в $5 млн, выбранные стартапы смогут получить до $100 000.
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