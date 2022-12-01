Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в эфире телемарафона, передает Укринформ.

По его словам, министры образования, молодежи, культуры и спорта из 27 стран Европейского Союза отреагировали достаточно положительно на инициативу Минкульта – 1% от их национальных бюджетов на культуру выделять Украине ежегодно в 2023-2026 годах, чтобы поддержать украинских художников и украинские институты культуры.

"Они не ожидали такого креативного подхода. Мы обсуждаем сейчас варианты координации усилий по поводу того, каким образом помощь культуре будет предоставляться во время войны", - сказал Ткаченко.

1% от 27 стран Европейского Союза – это чрезвычайный вклад в сохранение украинской культуры, считает чиновник.

На встрече с европейскими министрами говорилось и о генераторах для заведений культуры.

"Уже после встречи я получил несколько сообщений о том, что приняты ответственные решения разных правительств, и генераторы для заведений культуры будут поступать", - подчеркнул Ткаченко.

Бойкот русской культуры стал еще одной темой для обсуждения на встрече в Брюсселе.

Украинский министр отметил: относительно запрета российских телеканалов есть весомое продвижение, а относительно запрета российских артистов и российских институтов есть дискуссия.

"Некоторые наши коллеги настаивают на том, что институты типа театров независимы. Зато коллеги из ближайших дружественных стран реагируют положительно, потому что понимают, что российская культура - это такая же пропагандистская машина, как и медиа. Если ЕС вводит санкции против российских медиа, также должны быть введены санкции против российских культурных деятелей, потому что они - острие ракет, распространяющих войну в Европе", - подчеркнул Ткаченко.

Он также выразил надежду, что публичная позиция, в том числе в европейских СМИ, приведет к тому, что "всяким нетребкам" не нужно будет выступать на ведущих сценах Европейского Союза.

Ранее стало известно, что Бельгия выделит 150 тыс. евро в поддержку культурного сектора Украины.

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