Об этом сообщает Еврокомиссия .

Помощь оказали 17 стран: Словения, Словакия, Ирландия, Австрия, Швеция, Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция.

Отмечают, что оборудование было выделено через Механизм гражданской защиты ЕС. Целью является обеспечение доступа украинцев к электроэнергии и отоплению.