Страны ЕС передадут Украине 500 электрогенераторов
Из-за повреждений россиянами объектов энергетической инфраструктуры Украины страны-члены Европейского союза направили в Украину 500 электрогенераторов
Об этом сообщает Еврокомиссия .
Помощь оказали 17 стран: Словения, Словакия, Ирландия, Австрия, Швеция, Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция.
Отмечают, что оборудование было выделено через Механизм гражданской защиты ЕС. Целью является обеспечение доступа украинцев к электроэнергии и отоплению.
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