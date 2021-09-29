Страны ЕС оценили безвиз с Украиной, заявив о "поводе для беспокойства", - "Радио Свобода"

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на соответствующий документ.



Оценку, касающиеся четвертого отчета Евросоюза об ослаблении визового режима, дали Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, Италия и Словакия.



Так, Бельгия отмечает, что количество заявителей на предоставление убежища из Украины требует мониторинга "в меньшей степени", чем из Грузии и Северной Македонии, но одновременно называет Украину "поводом для беспокойства".



"В целом Украина остается поводом для беспокойства. Говоря конкретнее, речь идет о показателях, связанных с правосудием и безопасностью, поскольку кажется, что даже через несколько лет после отмены визового режима проблемы в этой сфере сохраняются. Действительно, даже если национальное законодательство было официально принято, оно, похоже, не применяются полностью. Следовательно, учитывая постоянное отсутствие соблюдения дорожной карты в этом направлении, мы могли бы задуматься над вариантами, которые следует рассмотреть, если мы не хотим запустить механизм приостановления безвизового режима для Украины ", - считает Бельгия .



В то же время Брюссель добавляет, что такая оценка действует для всех стран с ослабленным визовым режимом, чьи политики не полностью соответствуют их дорожной карте.



Механизм остановки безвиза Бельгия считает таким, что сейчас "не имеет возможности доказать свою полезность".



Читайте также. Потеря безвиза и международной поддержки, продолжение войны, упадок экономики: ученые оценили угрозы безопасности для Украины до 2030 года



Чехия говорит о "высоком количество заявок на предоставление убежища" от граждан Грузии, Молдовы и Украины, а также о нелегальных мигрантах из Молдовы и Украины. По данным Чехии, украинцы являются первыми из безвизовых стран по количеству заявок на предоставление убежища в 2020 году.



"Отмена виз между ЕС и Украиной, впрочем, не может быть причиной этой ситуации, ведь обычно украинцы подают заявки на предоставление убежища, чтобы продлить пребывание в Чехии после окончания действия их разрешения на жительство или визы. Количество заявок на предоставление убежища возросло на 13% в 2020 году (311 в 2019-м, 351 в 2020-м). по состоянию на август 2021 года количество просителей убежища, представленное гражданами Украины, выросло на 22% по сравнению с таким же периодом прошлого года ", - сообщает Чехия.



Кроме того, Прага отмечает, что украинцы являются самой многочисленной группой по нелегальному проживанию в Чехии из граждан стран, не входящих в ЕС, а в 2020 году этот показатель вырос до 3242 по сравнению с 1504 в 2019 году.



По данным Чехии, в долгосрочном измерении украинские граждане составляют около 50% нелегальных мигрантов вне блока. При этом Чехия предполагает, что эта тенденция усилилась в 2021 году в том числе из-за карантина и нелегального трудоустройства.



"Даже несмотря на то, что цифры в плоскости нерегулярной миграции, похоже, не снизятся в ближайшее время, и несмотря на постоянные проблемы в сфере организованной преступности, мы видим добавленную стоимость в том, как применен механизм остановки безвизового режима. В то же время мы открыты к обсуждению его возможного возобновления , если такое обсуждение начнется ", - сообщает Чехия.



Германия сообщила, что Грузия, Молдова, Украина, Албания и Сербия были в десятке стран, выходцы из которых чаще всего нарушали законодательство в отношении иностранцев в 2020 году. При этом Украина в этом рейтинге находится на пятой строчке. В то же время Берлин отмечает, что такие нарушения не попадают в статистику нелегального въезда.



"Хотя ограничения на въезд из-за пандемии COVID-19 в целом привели к снижению нарушений по нелегальному проживанию в 2020 году по сравнению с предыдущими годами, показатели этих стран происхождения выросли: Албания (8,517 подозреваемых; + 10%), Украина (6,817 подозреваемых; + 38%) и Молдова (4,643 подозреваемых; + 16%) ", - сообщает Германия.



Также Германия отмечает, что количество запросов от украинцев на международную защиту в этой стране снизилась на 61% в 2020 году по сравнению с 2019-м.



Австрия не упоминает в своей оценке Украину, однако назвала приостановление визового режима "однозначно эффективным инструментом" и призвала визовую рабочую группу оценить ситуации, когда страны, имеющие определенные визовые режимы, внедряют рекомендации ЕС.



Италия и Словакия также не упоминают Украину в своих оценках.



Франция положительно оценила отчет, но призвала Албанию и Грузию к противодействию нерегулируемой миграции и безосновательным заявлениям на предоставление убежища.



Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Юзвяк считает, что европейские государства могут прибегать к "тактике запугивания", чтобы демонстрировать жесткую политику своим избирателям.



"Но это также призыв к правительствам разных третьих стран что-то делать с проблемой. За реакциями Кишинева, Киева и Тбилиси теперь надо внимательно наблюдать. Стоит отметить, что с самого первого дня были жалобы от многочисленных стран ЕС, в том числе Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Швеции, насчет людей, которые въезжают в Евросоюз, используя ослабление визового режима, с преступной целью ", - считает Юзвяк.



В то же время журналист отмечает, что "мало кто хочет трогать визовую репрезентацию", поскольку это одна из немногих историй успеха ЕС относительно Западных Балкан и Восточного партнерства.



"В то время, когда Россия постоянно ищет пути усилить влияние в обоих регионах и заодно помешать ЕС, отмена безвизового режима будет идеальным подарком. Все столицы это знают и потому категорически не хотят нажимать на эту удочку. Потому что как только это произойдет один раз, будет трудно остановить процесс ", - считает Юзвяк.



По данным журналиста, европейские чиновники должны рассмотреть этот вопрос на встрече визовой рабочей группы 13 октября.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb