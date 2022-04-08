Об этом сообщает Associated Press.

Запрет на импорт угля станет первыми санкциями ЕС, направленными против прибыльной энергетической отрасли России и оценивается в 4 млрд. евро в год.

В рамках пятого пакета санкций ЕС согласовал полный запрет на экспорт в Россию вооружений.



Санкции также предусматривают закрытия европейских портов для торговых судов России и запрет российскому грузовому транспорту на въезд в ЕС.

По информации Bloomberg, некоторые страны также настаивали на запрещении импорта российской нефти. Однако этот пункт будет обсуждаться отдельно.



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