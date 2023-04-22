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Страны ЕС "очень близки" к общему заказу боеприпасов для Украины: они поступят в установленные сроки, - СМИ

22 апреля, 2023 суббота
02:09
Война с Россией

Страны Европейского Союза очень близки к решению по использованию 1 миллиарда евро из финансового пакета, выделенного для совместного заказа на производство артиллерийских боеприпасов для их срочного предоставления Украине

Об этом сегодня, накануне встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоится 24 апреля в Люксембурге, заявил официальный представитель ЕС, сообщает Укринформ.

"20 марта мы достигли политического соглашения о трехстороннем подходе. Первый путь, - способствовать поставке боеприпасов для Украины из складов европейских армий уже реализуется. Второй путь - это совместный заказ на производство 155-мм снарядов, на которые поступил запрос из Украины. Это тот пункт, который обсуждается сейчас. Создается впечатление, что решение очень близко. Мы все хотим помочь Украине, и это часть нашей военной помощи", - отметил источник.

По его словам, третий путь решения проблемы нехватки боеприпасов – это долгосрочные планы и инвестиции в развитие возможностей европейской оборонной промышленности.

"Решение по второму треку будет принято очень быстро, вероятно, в течение нескольких следующих дней. Поэтому боеприпасы будут поставляться в Украину, и они поступят в установленные сроки. Это будет еще одним проявлением нашей широкой военной поддержки для Украины", - заявил официальный представитель ЕС. .

  • Как известно, 20 марта Совет Европейского Союза согласовал план поставки Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. План состоит из трех этапов. На первом государства-члены ЕС передадут Киеву снаряды из своих запасов, получив компенсацию от Европейского фонда мира – в общей сложности выделят 1 миллиард евро. На втором этапе еще столько же средств будет выделено на заключение контрактов с производителями артиллерийских боеприпасов, а дальше государства ЕС будут расширять свои мощности по их изготовлению.
  • 6 апреля страны ЕС достигли согласия по передаче снарядов со складов, а детали заказа новых еще обсуждают.
ЕС
оружие для Украины
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