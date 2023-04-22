Об этом сегодня, накануне встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоится 24 апреля в Люксембурге, заявил официальный представитель ЕС, сообщает Укринформ.

"20 марта мы достигли политического соглашения о трехстороннем подходе. Первый путь, - способствовать поставке боеприпасов для Украины из складов европейских армий уже реализуется. Второй путь - это совместный заказ на производство 155-мм снарядов, на которые поступил запрос из Украины. Это тот пункт, который обсуждается сейчас. Создается впечатление, что решение очень близко. Мы все хотим помочь Украине, и это часть нашей военной помощи", - отметил источник.

По его словам, третий путь решения проблемы нехватки боеприпасов – это долгосрочные планы и инвестиции в развитие возможностей европейской оборонной промышленности.

"Решение по второму треку будет принято очень быстро, вероятно, в течение нескольких следующих дней. Поэтому боеприпасы будут поставляться в Украину, и они поступят в установленные сроки. Это будет еще одним проявлением нашей широкой военной поддержки для Украины", - заявил официальный представитель ЕС. .