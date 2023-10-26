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Аналитика

Страны ЕС не успевают вовремя изготовить и поставить обещанные объемы боеприпасов калибра 155 мм. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
26 октября, 2023 четверг
20:44
Статьи Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт

Боеприпасы требуются на всей линии фронта. Темпы использования боеприпасов с украинской стороны выросли с 3 тыс. выстрелов в сутки до 7-8 тыс.

Боеприпасы от ЕС

Страны Европейского Союза не успевают своевременно изготовить и поставить обещанные объемы боеприпасов калибра 155 мм. Напомню, что ЕС в этом году утвердил амбициозный план, согласно которому за 12 месяцев Силы обороны Украины должны получить 1 млн снарядов как из имеющихся запасов стран Европы, так и от производителей, которые должны увеличить свои производственные мощности. Все боеприпасы должны были быть поставлены до марта следующего года. Но, как сообщило агентство Bloomberg, по состоянию на сегодняшний день получается, что за 7 месяцев было поставлено лишь 30% от запланированного объема. А это 300 тысяч боеприпасов. Некоторые страны ЕС уже обратились с просьбой продлить сроки поставки боеприпасов в рамках своих контрактов.

Как утверждает Bloomberg, это потенциально может дать российским силам преимущество в снабжении боеприпасами. Некоторые эксперты предполагают, что в первом полугодии этого года наша артиллерия, применяя пушки натовского калибра, использовала свои возможности на 20%. Однако поставки кассетных боеприпасов из США эти лимиты повысили. И где-то с лета до осени наш потенциал вырос до 40% максимально возможного темпа.

Пока можно говорить о том, что темпы использования боеприпасов с украинской стороны выросли с 3 тыс. выстрелов в сутки до 7-8 тыс. Следовательно, мы сравнялись или порой и превысили темпы использования артиллерии противником. Такие выводы делали все аналитики. Мы понимаем, что 7 тыс. боеприпасов в день – это самый низкий показатель у противника с февраля прошлого года. Это ориентировочно 200 тыс. боеприпасов в месяц или более 2,5 млн боеприпасов в год.

Разведка Эстонии заявила, что у противника еще есть 4 млн боеприпасов в запасах и плюс поставки из Северной Кореи . С темпом использования где-то в 10 тыс. боеприпасов враг может использовать свою артиллерию еще не менее 13 месяцев, и это без учета объемов выпуска боеприпасов. А это говорит о том, что мы должны надеяться, что помощь с боеприпасами от США будет продолжаться и дальше, в частности, поставки кассетных боеприпасов, которые могут компенсировать недостаток поставок из Европы, а также надеяться на развитие собственной оборонной промышленности. Хотя об этом нужно было думать гораздо раньше. Боеприпасы нужны на всей линии фронта, равно как и дроны.

Ситуация на фронте

Командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады им. Кошевого атамана И. Сирко Юрий Федоренко рассказал, что противник продолжает совершать ударно-штурмовые действия на отдельных отрезках Купянского направления. Но на текущий момент Силы обороны достаточно мощно удерживают позиции, поэтому враг значительных тактических успехов не имеет.

Украинским защитникам удастся остановить ударно-штурмовые действия противника и стабилизировать ситуацию. К тому же на этом отрезке фронта оккупанты штурмуют позиции ВСУ не первый день, уже почти четыре месяца армия РФ пытается продавить нашу оборону, чтобы выйти на административные границы Луганской области, а также восстановить свое положение и положение в Харьковской области.

Юрий Федоренко отметил, что на Бахмутском направлении ситуация выглядит по-другому. На отдельных участках Силы обороны продолжают совершать ударно-штурмовые действия. Продолжаются ожесточенные, тяжелые бои, не утихающие ни днем, ни ночью. На некоторых участках по флангам ВСУ преуспевают.

Карта. Бахмут_2410

Враг выбивается из каждой норы, из каждой щели. Иногда бывает так, что за день удается пройти всего две норы, выбив оттуда оккупантов. Это сложная и совместная работа. Противник объективно имеет много ресурсов как в живой силе, так и в технике. Но, несмотря на это, Силы обороны продолжают продавливать и обеспечивать результат на поле боя. У врага без изменений стоит задача – любой ценой остановить наступление ВСУ, а также попытаться вернуть себе утраченные позиции. Имеются в виду господствующие высоты, которые являются ключевыми, и некоторые плацдармы. В настоящее время инициатива в полной мере сохраняется на стороне Сил обороны Украины. В титанически сложных боях ВСУ не просто держат инициативу, а обеспечивают четкий и качественный ежедневный результат.

Украинский ВПК

А дальше перейдем к теме, которая связана с дронами, но с их серийным изготовлением, а также с тем, как расширить производство дронов в Украине.

Артем Вьюнник, директор компании НПП "Атлон Авиа", рассказал, что разработки, которые сегодня есть у наших партнеров, крайне необходимы для украинских производителей, потому что у партнеров уже есть решения для эффективности наших изделий. Соответственно надо кооперироваться, работать вместе и совершенствовать друг друга, что собственно и происходит. Потому что сейчас развивается не только украинская отрасль, благодаря применению в реальных боевых условиях отечественных изделий, а также развиваются и те компании, которые снабжают Украину определенными компонентами. Не следует забывать, что и украинские разработки должны развиваться , необходимо вкладывать и деньги, и время в определенные компоненты. У нас есть потенциал для разработки своей связи, средств спутниковой и альтернативной навигации. То есть, должны быть быстрые решения за счет партнеров, но и инвестиции в будущее своими силами.

Директор компании НПП "Атлон Авиа" отметил, что пока в Украине бюджетный план годовой, невозможно заключать контракты, не имея бюджетных назначений. Для наших парламентариев это должно стать одной из важнейших задач сегодня в развитии ВПК. Надо изменить бюджетное планирование и произвести выделение средств в бюджетные назначения хотя бы трехлетние, и тогда отрасль просто взорвется, в хорошем смысле этого слова, новыми разработками, увеличением потенциала, накоплением человеческих ресурсов. Сейчас очень важный вопрос – изменение правил игры именно в этом аспекте.

Вьюник добавил, что нужно обратить внимание на вопрос о бронировании работников ВПК, чтобы уточнение ВОС (военно-учетная специальность) того или иного специалиста не приводило к борьбе предприятия с ТЦК за каждого отдельного человека. Нужно какое-то решение, чтобы по человеку, работающему на предприятии ВПК и необходимому в производственном процессе, априори уточняли ВОС, чтобы специалист и дальше работал на обороноспособность государства.

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