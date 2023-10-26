Страны ЕС не успевают вовремя изготовить и поставить обещанные объемы боеприпасов калибра 155 мм. Колонка Сергея Згурца

Боеприпасы от ЕС

Страны Европейского Союза не успевают своевременно изготовить и поставить обещанные объемы боеприпасов калибра 155 мм. Напомню, что ЕС в этом году утвердил амбициозный план, согласно которому за 12 месяцев Силы обороны Украины должны получить 1 млн снарядов как из имеющихся запасов стран Европы, так и от производителей, которые должны увеличить свои производственные мощности. Все боеприпасы должны были быть поставлены до марта следующего года. Но, как сообщило агентство Bloomberg, по состоянию на сегодняшний день получается, что за 7 месяцев было поставлено лишь 30% от запланированного объема. А это 300 тысяч боеприпасов. Некоторые страны ЕС уже обратились с просьбой продлить сроки поставки боеприпасов в рамках своих контрактов.

Как утверждает Bloomberg, это потенциально может дать российским силам преимущество в снабжении боеприпасами. Некоторые эксперты предполагают, что в первом полугодии этого года наша артиллерия, применяя пушки натовского калибра, использовала свои возможности на 20%. Однако поставки кассетных боеприпасов из США эти лимиты повысили. И где-то с лета до осени наш потенциал вырос до 40% максимально возможного темпа.

Пока можно говорить о том, что темпы использования боеприпасов с украинской стороны выросли с 3 тыс. выстрелов в сутки до 7-8 тыс. Следовательно, мы сравнялись или порой и превысили темпы использования артиллерии противником. Такие выводы делали все аналитики. Мы понимаем, что 7 тыс. боеприпасов в день – это самый низкий показатель у противника с февраля прошлого года. Это ориентировочно 200 тыс. боеприпасов в месяц или более 2,5 млн боеприпасов в год.

Разведка Эстонии заявила, что у противника еще есть 4 млн боеприпасов в запасах и плюс поставки из Северной Кореи . С темпом использования где-то в 10 тыс. боеприпасов враг может использовать свою артиллерию еще не менее 13 месяцев, и это без учета объемов выпуска боеприпасов. А это говорит о том, что мы должны надеяться, что помощь с боеприпасами от США будет продолжаться и дальше, в частности, поставки кассетных боеприпасов, которые могут компенсировать недостаток поставок из Европы, а также надеяться на развитие собственной оборонной промышленности. Хотя об этом нужно было думать гораздо раньше. Боеприпасы нужны на всей линии фронта, равно как и дроны.

Ситуация на фронте

Командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады им. Кошевого атамана И. Сирко Юрий Федоренко рассказал, что противник продолжает совершать ударно-штурмовые действия на отдельных отрезках Купянского направления. Но на текущий момент Силы обороны достаточно мощно удерживают позиции, поэтому враг значительных тактических успехов не имеет.

Украинским защитникам удастся остановить ударно-штурмовые действия противника и стабилизировать ситуацию. К тому же на этом отрезке фронта оккупанты штурмуют позиции ВСУ не первый день, уже почти четыре месяца армия РФ пытается продавить нашу оборону, чтобы выйти на административные границы Луганской области, а также восстановить свое положение и положение в Харьковской области.

Юрий Федоренко отметил, что на Бахмутском направлении ситуация выглядит по-другому. На отдельных участках Силы обороны продолжают совершать ударно-штурмовые действия. Продолжаются ожесточенные, тяжелые бои, не утихающие ни днем, ни ночью. На некоторых участках по флангам ВСУ преуспевают.

Враг выбивается из каждой норы, из каждой щели. Иногда бывает так, что за день удается пройти всего две норы, выбив оттуда оккупантов. Это сложная и совместная работа. Противник объективно имеет много ресурсов как в живой силе, так и в технике. Но, несмотря на это, Силы обороны продолжают продавливать и обеспечивать результат на поле боя. У врага без изменений стоит задача – любой ценой остановить наступление ВСУ, а также попытаться вернуть себе утраченные позиции. Имеются в виду господствующие высоты, которые являются ключевыми, и некоторые плацдармы. В настоящее время инициатива в полной мере сохраняется на стороне Сил обороны Украины. В титанически сложных боях ВСУ не просто держат инициативу, а обеспечивают четкий и качественный ежедневный результат.

Украинский ВПК

А дальше перейдем к теме, которая связана с дронами, но с их серийным изготовлением, а также с тем, как расширить производство дронов в Украине.

Артем Вьюнник, директор компании НПП "Атлон Авиа", рассказал, что разработки, которые сегодня есть у наших партнеров, крайне необходимы для украинских производителей, потому что у партнеров уже есть решения для эффективности наших изделий. Соответственно надо кооперироваться, работать вместе и совершенствовать друг друга, что собственно и происходит. Потому что сейчас развивается не только украинская отрасль, благодаря применению в реальных боевых условиях отечественных изделий, а также развиваются и те компании, которые снабжают Украину определенными компонентами. Не следует забывать, что и украинские разработки должны развиваться , необходимо вкладывать и деньги, и время в определенные компоненты. У нас есть потенциал для разработки своей связи, средств спутниковой и альтернативной навигации. То есть, должны быть быстрые решения за счет партнеров, но и инвестиции в будущее своими силами.

Директор компании НПП "Атлон Авиа" отметил, что пока в Украине бюджетный план годовой, невозможно заключать контракты, не имея бюджетных назначений. Для наших парламентариев это должно стать одной из важнейших задач сегодня в развитии ВПК. Надо изменить бюджетное планирование и произвести выделение средств в бюджетные назначения хотя бы трехлетние, и тогда отрасль просто взорвется, в хорошем смысле этого слова, новыми разработками, увеличением потенциала, накоплением человеческих ресурсов. Сейчас очень важный вопрос – изменение правил игры именно в этом аспекте.

Вьюник добавил, что нужно обратить внимание на вопрос о бронировании работников ВПК, чтобы уточнение ВОС (военно-учетная специальность) того или иного специалиста не приводило к борьбе предприятия с ТЦК за каждого отдельного человека. Нужно какое-то решение, чтобы по человеку, работающему на предприятии ВПК и необходимому в производственном процессе, априори уточняли ВОС, чтобы специалист и дальше работал на обороноспособность государства.