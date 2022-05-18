Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони.

"Мы пока не можем завершить обсуждение этого вопроса", – заявил еврокомиссар Джентилони.

Шестой пакет антироссийских санкций ЕС обсуждает уже несколько недель. Его принятие блокирует позиция Венгрии, требующая возместить экономические потери от отказа от нефти из РФ.

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