Страны ЕС не могут согласовать эмбарго на российскую нефть, - еврокомиссар Паоло Джентилони
Члены Европейского Союза не могут достичь согласия по эмбарго на импорт российской нефти
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони.
"Мы пока не можем завершить обсуждение этого вопроса", – заявил еврокомиссар Джентилони.
Шестой пакет антироссийских санкций ЕС обсуждает уже несколько недель. Его принятие блокирует позиция Венгрии, требующая возместить экономические потери от отказа от нефти из РФ.
- 17 мая Канцлер Австрии раскритиковал публичность переговоров между Еврокомиссией и Венгрией по нефтяному эмбарго против РФ.
- По данным издания Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций в целом.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России, стране нужно инвестировать 700-750 млн евро .
- Венгрия просит у Еврокомиссии компенсацию в размере 18 млрд евро за поддержку нефтяного эмбарго для РФ для покрытия всех расходов.
- По данным издания El Pais, ЕС готов профинансировать для Венгрии модернизацию и улучшение нефтепроводов, чтобы страна поддержала эмбарго на российскую нефть.
- США обсуждают с Европейским Союзом способы ограничения глобального повышения цен на энергоносители, рассматривая дополнительные варианты, такие как установление пошлин на импорт российской нефти.
- Впоследствии стало известно, что Венгрия просит у Еврокомиссии компенсацию в размере 18 млрд евро за поддержку нефтяного эмбарго для РФ для покрытия всех расходов
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