Страны ЕС не могут договориться о новых санкциях против РФ, - Reuters
В среду 22 февраля в Брюсселе члены Европейского Союза не смогли достичь договоренности о новом пакете санкций против России. Переговоры перенесли на завтра
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
"Есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности о российских активах в Европе", - заявил один из источников.
Сообщается, что новый пакет санкций желают ввести в годовщину полномасштабной войны России в Украине.
Переговоры между членами ЕС намечены на четверг, 23 февраля, во второй половине дня.
- 23 февраля министры финансов стран G7 встретятся , чтобы обсудить новые санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.
- Санкции против России за незаконное признание независимости, оккупацию или аннексию территории Украины будут действовать до 24 февраля 2024 года.
- В ЕС согласовали еще на год продление санкций против 195 человек и 34 организаций, включая самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его приближенных.
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