Страны ЕС не могут договориться о новых санкциях против РФ, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности о российских активах в Европе", - заявил один из источников.

Сообщается, что новый пакет санкций желают ввести в годовщину полномасштабной войны России в Украине.

Переговоры между членами ЕС намечены на четверг, 23 февраля, во второй половине дня.