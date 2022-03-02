Страны ЕС не будут передавать Украине истребители

Об этом сообщает Politico .



28 февраля украинская сторона сообщила, что пилоты прибыли в Польшу для получения военных самолетов от партнеров из ЕС. Украинский парламент сообщал, что Европа отправила Киеву в общей сложности 70 истребителей, в том числе 28 МиГ-29 из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также 14 Су-25 из Болгарии.



Однако позже правительства нескольких европейских стран отрицали такую возможность. Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что у его страны дефицит исправных самолетов и деталей и нет достаточного количества истребителей, чтобы охранять собственное воздушное пространство, не говоря уже о предоставлении самолетов Украине. Пресс-секретарь министерства обороны Словакии также опроверг возможность снабжения истребителями Украины.



К ним присоединился президент Польши Анджей Дуда. По его словам, Варшава "не собирается отправлять никакие самолеты в украинское воздушное пространство", ведь "это откроет военное вмешательство в украинский конфликт".



Разговор о поставках Киеву европейских истребителей начал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. 27 февраля он заявил, что Украина получит от ЕС боевые самолеты , летальное вооружение и нелетальную помощь.



Один дипломат сказал изданию, что страны ЕС "возмущены" публичным заявлением Борреля о поставке истребителей, которое не было согласовано с другими.



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