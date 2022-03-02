Страны ЕС не будут передавать Украине истребители
Страны Евросоюза исключили возможность поставки Украине боевых самолетов, несмотря на предварительные заявления
Об этом сообщает Politico .
28 февраля украинская сторона сообщила, что пилоты прибыли в Польшу для получения военных самолетов от партнеров из ЕС. Украинский парламент сообщал, что Европа отправила Киеву в общей сложности 70 истребителей, в том числе 28 МиГ-29 из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также 14 Су-25 из Болгарии.
Однако позже правительства нескольких европейских стран отрицали такую возможность. Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что у его страны дефицит исправных самолетов и деталей и нет достаточного количества истребителей, чтобы охранять собственное воздушное пространство, не говоря уже о предоставлении самолетов Украине. Пресс-секретарь министерства обороны Словакии также опроверг возможность снабжения истребителями Украины.
К ним присоединился президент Польши Анджей Дуда. По его словам, Варшава "не собирается отправлять никакие самолеты в украинское воздушное пространство", ведь "это откроет военное вмешательство в украинский конфликт".
Разговор о поставках Киеву европейских истребителей начал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. 27 февраля он заявил, что Украина получит от ЕС боевые самолеты , летальное вооружение и нелетальную помощь.
Один дипломат сказал изданию, что страны ЕС "возмущены" публичным заявлением Борреля о поставке истребителей, которое не было согласовано с другими.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.15
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 34.78
- Актуальное
- Важное