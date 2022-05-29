Страны ЕС могут запретить импорт российской нефти морем
Еврокомиссия направила правительствам ЕС пересмотренное предложение о шестом пакете санкций против России, в котором предлагается запретить транспортировку нефти из РФ морем
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Еврокомиссия направила правительствам ЕС пересмотренное предложение по шестому пакету санкций против РФ. Предлагается запрет на морскую транспортировку нефти из России", – говорится в сообщении.
Отмечается, что также из проекта эмбарго на российскую нефть предлагается исключить нефтепровод "Дружба" из-за позиции Венгрии.
Члены ЕС могут постепенно прекращать импорт нефти морем, на это могут дать шесть месяцев, и нефтепродуктов - на это дадут 8 месяцев. Болгария же может получить переходный период до июня или декабря 2024 года.
"Еврокомиссия также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по нефтепроводу в другие страны-члены или третьи страны", - добавил Ермак.
- Напомним, Венгрия выступает против эмбарго на российскую нефть и предложила его альтернативу – поставки морем.
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