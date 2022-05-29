Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Еврокомиссия направила правительствам ЕС пересмотренное предложение по шестому пакету санкций против РФ. Предлагается запрет на морскую транспортировку нефти из России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также из проекта эмбарго на российскую нефть предлагается исключить нефтепровод "Дружба" из-за позиции Венгрии.

Члены ЕС могут постепенно прекращать импорт нефти морем, на это могут дать шесть месяцев, и нефтепродуктов - на это дадут 8 месяцев. Болгария же может получить переходный период до июня или декабря 2024 года.

"Еврокомиссия также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по нефтепроводу в другие страны-члены или третьи страны", - добавил Ермак.

Напомним, Венгрия выступает против эмбарго на российскую нефть и предложила его альтернативу – поставки морем.