Страны ЕС достигли соглашения о предоставлении Украине 18 млрд евро

Об этом заявила пресс-служба Совета ЕС.

"Предложение было принято Советом ЕС сегодня с помощью письменной процедуры и оно будет подано в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Известно, что пакет помощи предусматривает структурные решения по финансовой поддержке Украины в 2023 году. Сумма кредита, который будет предоставлен Украине в 2023 году, составит 18 млрд евро, кредиты будут иметь 10-летний льготный период.

"Целью является предоставление краткосрочной финансовой помощи, финансирование неотложных потребностей Украины, восстановление критической инфраструктуры и начальной поддержки устойчивого послевоенного восстановления с целью поддержки Украины на пути к европейской интеграции", - подчеркнула пресс-служба Совета ЕС.

Государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов средствами внешних назначенных доходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами.

"Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько нужно. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года", - заявил министр финансов Чехии Збинек Станюра.

24 ноября Европарламент проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. До этого выступил против плана Европейской комиссии по оказанию Украине помощи в размере 18 млрд евро на 2023 год и предложил альтернативу в виде двусторонних соглашений президент Венгрии Виктор Орбан.

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