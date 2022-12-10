Страны ЕС достигли соглашения о предоставлении Украине 18 млрд евро
Совет ЕС достиг соглашения о пакете законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро
Об этом заявила пресс-служба Совета ЕС.
"Предложение было принято Советом ЕС сегодня с помощью письменной процедуры и оно будет подано в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Известно, что пакет помощи предусматривает структурные решения по финансовой поддержке Украины в 2023 году. Сумма кредита, который будет предоставлен Украине в 2023 году, составит 18 млрд евро, кредиты будут иметь 10-летний льготный период.
"Целью является предоставление краткосрочной финансовой помощи, финансирование неотложных потребностей Украины, восстановление критической инфраструктуры и начальной поддержки устойчивого послевоенного восстановления с целью поддержки Украины на пути к европейской интеграции", - подчеркнула пресс-служба Совета ЕС.
Государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов средствами внешних назначенных доходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами.
"Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько нужно. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года", - заявил министр финансов Чехии Збинек Станюра.
- 24 ноября Европарламент проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. До этого выступил против плана Европейской комиссии по оказанию Украине помощи в размере 18 млрд евро на 2023 год и предложил альтернативу в виде двусторонних соглашений президент Венгрии Виктор Орбан.
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