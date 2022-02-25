Страны ЕС должны доказать готовность противостоять угрозе РФ, - президент Европарламента Мецола о полномасштабном вторжении России в Украину

Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам участия в работе чрезвычайного заседания Европейского совета, передает Укринформ.



"Наши худшие ожидания сбылись: Путин развязал войну в Европе. Послание от парламента, которое я хочу передать главам государств и правительств, очень четко. Что должно появиться этой ночью - это способность Европейского Союза и его стран-членов действовать в унисон. Мы должны доказать, что имеем политическую волю и стратегическую способность противостоять исходящей от России угрозе, что мы продемонстрируем солидарность с Украиной и не оставим ее в одиночку", - подчеркнула Роберта Мецола.



Президент Европарламента призвала европейских политиков и лидеров не бояться российских войск, а европейские фундаментальные принципы, решительность и солидарность среди стран-участниц ЕС назвала главным щитом от арсеналов РФ. Она отметила, что Евросоюз должен показать соседним странам и миру, что способен делать чувствительные вещи. А цена за нарушение всех европейских правовых и нравственных норм должна быть экстраординарной.



"Поэтому Европейский парламент требует от Путина немедленно остановить агрессию. Европейский парламент призывает к новым быстрым и жестким санкциям. Европейский Союз также будет готов увеличить помощь Украине и ответить на гуманитарные страдания (украинцев, - ред.)", - подытожила она.

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