Об этом пишут европейские СМИ.

Эти меры направлены на то, чтобы помочь подготовиться к следующей зиме с дефицитными российскими поставками.

Министры энергетики стран ЕС согласились продлить на следующие 12 месяцев, до марта 2024 года, добровольную цель сокращения спроса на газ на 15%.

Чрезвычайное мероприятие, которое ЕС согласовал в прошлом году в ответ на сокращение Россией поставок газа в Европу, должно было закончиться в конце марта.