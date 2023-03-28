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Страны ЕС договорились продлить еще год добровольное сокращение потребления газа на 15%

28 мартa, 2023 вторник
14:14
Экономика

Страны Европейского Союза 28 марта согласились продлить еще на год чрезвычайные меры по добровольному сокращению потребления природного газа

Об этом пишут европейские СМИ.

Эти меры направлены на то, чтобы помочь подготовиться к следующей зиме с дефицитными российскими поставками.

Министры энергетики стран ЕС согласились продлить на следующие 12 месяцев, до марта 2024 года, добровольную цель сокращения спроса на газ на 15%.

Чрезвычайное мероприятие, которое ЕС согласовал в прошлом году в ответ на сокращение Россией поставок газа в Европу, должно было закончиться в конце марта.

  • Совет Евросоюза 5 августа 2022 года принял постановление о добровольном сокращении спроса на газ на 15%.
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