Страны ЕС будут сами решать, пускать ли на свою территорию украинцев с COVID-сертификатами
Украинские COVID-сертификаты не дают украинцам возможности свободно путешествовать в страны ЕС
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусом Сергей Дубров, передает " УНИАН ".
"Ковидные сертификаты, те, что сейчас в приложении " Дия ", для тех, кто успел их получить, поскольку они тестируются, действительно содержат информацию о номере паспорта и о названии вакцины, которой вакцинировались, информацию, когда вакцинировались, и срок действия сертификата. но пока этот сертификат не дает права свободно путешествовать в страны ЕС. Надо смотреть на сайте МИДа конкретно по каждой стране ", - отметил Дубров.
Также он добавил, что ряд стран действительно позволяет вакцинированным украинцам с целью туризма посещать страны.
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