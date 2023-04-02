Страны-члены ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти
Организация стран-экспортеров нефти добровольно сокращает добычу нефти на около 1,15 млн баррелей в сутки
Об этом информирует The Guardian.
Сокращения добычи нефти начнутся в мае. Они ориентированы на поддержание стабильности рынка.
Ожидалось, что ОПЕК+ будет соблюдать уже согласованные сокращения на 2 млн баррелей в сутки. Это решение было принято в октябре прошлого года. Новые сокращения дополнят согласованные ранее.
Так, Саудовская Аравия заявила, что сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Ирак в свою очередь сообщил о сокращении на 211 тыс. баррелей в сутки.
ОАЭ также заявили о сокращении на 144 тыс. баррелей в сутки, а Кувейт – на 128 тыс. баррелей в сутки. Оман объявил о сокращении на 40 тыс. баррелей в сутки, а Алжир отметил, что добыча нефти сократится на 48 тыс. баррелей в сутки. Добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки также сократит Казахстан.
Заместитель премьер-министра России Александр Новак сообщил о намерении страны также сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года. Отмечают, что Москва заявила о сокращении в одностороннем порядке в феврале после введенных ценовых ограничений со стороны Запада.
После этого в США заявили, что альянс Кремля с другими членами ОПЕК+ ослабевает. Однако, по их мнению, этот шаг свидетельствует о том, что организация все еще крепка.
- 9 марта министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал снизить цену на российскую нефть вдвое - такое решение должно до конца марта принять ЕС и G7.
- 16 марта стало известно, что США пытаются не принимать меры, которые могут поколебать поставки российской нефти, поскольку это может привести к росту цен на мировом рынке.
- 2 апреля стало известно, что Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ все еще считает, что лучшим ответом на растущую неопределенность на нефтяном рынке, вызванную банковским кризисом, является удержание своих нынешних объемов добычи.
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