Страны-члены ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти

Об этом информирует The Guardian.

Сокращения добычи нефти начнутся в мае. Они ориентированы на поддержание стабильности рынка.

Ожидалось, что ОПЕК+ будет соблюдать уже согласованные сокращения на 2 млн баррелей в сутки. Это решение было принято в октябре прошлого года. Новые сокращения дополнят согласованные ранее.

Так, Саудовская Аравия заявила, что сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Ирак в свою очередь сообщил о сокращении на 211 тыс. баррелей в сутки.

ОАЭ также заявили о сокращении на 144 тыс. баррелей в сутки, а Кувейт – на 128 тыс. баррелей в сутки. Оман объявил о сокращении на 40 тыс. баррелей в сутки, а Алжир отметил, что добыча нефти сократится на 48 тыс. баррелей в сутки. Добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки также сократит Казахстан.

Заместитель премьер-министра России Александр Новак сообщил о намерении страны также сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года. Отмечают, что Москва заявила о сокращении в одностороннем порядке в феврале после введенных ценовых ограничений со стороны Запада.

После этого в США заявили, что альянс Кремля с другими членами ОПЕК+ ослабевает. Однако, по их мнению, этот шаг свидетельствует о том, что организация все еще крепка.